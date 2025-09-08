Hirvionnettomuudet lisääntyneet, syksy tuo riskipiikin

Syys- ja lokakuussa riskit kasvavat, kun hirvet liikkuvat enemmän ja ajokelit heikkenevät.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian mukaan hirvionnettomuuksia sattui viime vuonna yli sata enemmän kuin edeltävänä vuonna. Syksy on erityisen riskialtis ajankohta, sillä hirvet etsivät talvehtimispaikkoja, kiima-aika aktivoi liikkumista ja metsästys häiritsee vakiintuneita reittejä.

– Syyskuussa voi olla jo runsaasti sateita ja illat hämäriä. Nämä seikat lisäävät vahinkoriskiä hirven sattuessa kohdalle, muistuttaa Fennian ajoneuvovahinkojen palvelupäällikkö Mira Heikkinen tiedotteessa.

Luonnonvarakeskuksen mukaan hirvikanta pysyi viime vuonna noin 87 000 yksilössä. Tilastojen mukaan suurin osa onnettomuuksista tapahtuu syys–lokakuussa, jolloin hirvet liikkuvat aktiivisimmin.

Maakunnista eniten onnettomuuksia tapahtuu Pohjois-Pohjanmaalla ja Uudellamaalla. Näillä alueilla vilkkaat tiet kulkevat usein hirvien vaellusreittien poikki. Keski-Suomessa onnettomuuksien määrä kasvoi selvästi viime vuonna.

Heikkisen mukaan tilastot antavat osviittaa tulevasta, mutta tilanteet voivat muuttua nopeasti. Onnettomuuksiin vaikuttavat hirvikannan lisäksi liikennemäärät ja alueen koko. Esimerkiksi Lapissa hirvionnettomuuksia sattuu vähän, mutta porokolareita enemmän. Etelässä taas kauriit ja peurat aiheuttavat suurimman osan törmäyksistä.

Tehokkain tapa pienentää riskiä on Heikkisen mukaan nopeuden sopeuttaminen olosuhteisiin sekä hirvivaroitusmerkkien tarkka huomiointi.

– Tilannenopeus voi olla ratkaiseva. Pienelläkin nopeuden vähentämisellä voi olla hyvin suuri vaikutus, hän korostaa.

Lisäksi hän muistuttaa turvavälien ja ajokunnon merkityksestä, etenkin hämärän aikaan. Fennian hirvivahinkovakuutus korvaa törmäyksestä aiheutuvat vahingot, ja lisäturvaa voi saada kolarivakuutuksesta, joka kattaa esimerkiksi väistöstä johtuvat suistumiset.

Vinkit hirvionnettomuuksien välttämiseen

• Hiljennä nopeutta etenkin alueilla, joissa varoitetaan hirvien tienylityksestä. Pienikin nopeuden vähentäminen vähentää merkittävästi onnettomuusriskiä.

• Tarkkaile pientareita hirvien varalta. Etenkin paikoilla, joissa hirviaita loppuu tai näkyy merkkejä metsästäjistä, kannattaa nopeutta hiljentää.

• Mikäli hirvi juoksee tielle, pyri väistämään sitä sen tulosuunnasta hirven takaa.

• Aja virkeänä ja terveenä, maltillisella nopeudella. Vältä huonoissa sääolosuhteissa ajamista, jos mahdollista. Käytä turvavyötä ja keskity liikenteeseen.

• Jos joudut itse tai huomaat toisen joutuneen onnettomuuteen hirvieläimen kanssa, varoita muuta liikennettä ja huolehdi loukkaantuneista. Soita hätänumeroon 112 ja anna riittävä paikkakuvaus.