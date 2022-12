Hirtettävän iranilaisen viimeinen toive: Älä rukoile tai lue Koraania

Internetissä kiertää video kuolemaantuomitun 23-vuotiaan iranilaisen mielenosoittajan viimeisistä toiveista ennen kuin hänet hirtetään.

Video on kuvattu ennen kuin hänet määrättiin teloitettavaksi 12. joulukuuta. Tallenne on katsottavissa tämän jutun lopussa olevalta upotteelta.

Videolla hän sanoo, ettei halua kenenkään tulevan itkemään hänen haudalleen.

– Älä itke, älä lue Koraania, älä rukoile, kuolemaantuomittu mielenosoittaja sanoo videolla silmät peitettyinä.

– Ole iloinen. Soita iloista musiikkia, hän jatkaa.

Videon on jakanut Twitterissä myös politiikan tutkija ja Carnegie Endowment for International Peace -ajatushautomon analyytikko Karim Sadjadpou.

– (Hänen toiveensa) heijastavat niin monien teokraattisessa tyranniassa elävien nuorten iranilaisten toiveita, Sadjadpou kommentoi.

Iranissa on nähty poikkeuksellisen laajoja mielenosoituksia ja levottomuuksia 22-vuotiaan Mahsa Aminin kuoltua maan moraalipoliisin pahoinpitelyyn tämän vuoden syyskuussa. Mellakoissa on muun muassa poltettu Koraaneja, mikä on Iranissa vakava rikos. Marraskuussa Iranin parlamentti hyväksyi lain, jonka nojalla mielenosoittajat voidaan määrätä teloitettavaksi.

.#MajidrezaRahnavard was executed in Dec 12th by the regime in Iran.

In his final words, he stated he doesn't want Quran to be read or prayed on his grave, just celebrate.

If he was alive he’d be labelled as #Islamophobic. #Sharia is the reason for his execution.#IranRevoluttion https://t.co/NWJMywMrXN pic.twitter.com/5I5bh1vSci

— Mahsa/مَه‌سا (Mooniter) (@Mooniter) December 15, 2022