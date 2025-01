Hirmumyrsky riepottelee, Irlannissa tuuliennätys rikki

Nopeasti voimistunut Éowyn-myrsky tekee tällä hetkellä tuhoja Irlannissa ja Iso-Britanniassa.

Ilmatieteen laitos kertoo, että alustavien tietojen mukaan Irlannin tuuliennätys on rikottu. Mace Headin havaintoasemalla mitattiin aamulla 183 km/h. Edellinen ennätys, 182 km/h, oli vuodelta 1945.

183 kilometriä tunnissa vastaa tuulen nopeutta 50,8 metriä sekunnissa. Foreca ennakoi jo eilen, että Britteinsaarille tänään iskeytyneestä myrskystä tulee yksi mittaushistorian voimakkaimmista. Kun nopeus saavuttaa merialueilla 50 metriä sekunnissa, se vastaa kolmannen luokan hurrikaanin voimakkuutta.

Skotlannissa ja Pohjois-Irlannissa annettiin korkeimman punaisen luokan myrskyvaroitus ja asukkaita on kehotettu tekstiviestitse pysymään sisätiloissa. The Independent-lehden mukaan jopa yli puoli miljoonaa kotitaloutta on ilman sähköä. Myrskyn odotetaan tuovan mukanaan myös lumisateita.

BBC puolestaan kertoo, että Britanniassa ja Irlannissa on peruttu jo yli tuhat lentoa. Dublinin, Edinburgh’n, Heathrow’n and Glasgow’n kentillä vaikutuksia on eniten. Myös junaliikenteessä on häiriöitä.

Pohjois-Atlantilla syntyy Forecan mukaan nyt voimakkaita matalapaineita harva se päivä. Olosuhteet myrskykehitykselle ovat erinomaiset, sillä yläilmakehän virtaukset, suihkuvirtaukset, ovat tällä hetkellä Pohjois-Atlantilla tavanomaista voimakkaammat. Tämän takia seuraava myrsky voi iskeä jo sunnuntaina.