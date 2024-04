HIMARS räjäyttää videolla Venäjän Giantsint-telahaupitsin taivaan tuuliin

Ukrainan asevoimien erikoisjoukkojen tilillä X-palvelussa on jaettu video iskusta venäläistä telatykkiä vastaan.

Alta löytyvä video kuvastaa tyypillistä Ukrainan sodan operaatiota, jossa lennokkeja käyttävä erikoisjoukkojen yksikkö tiedustelee viholliskohteen ja maalittaa sen pitkän kantaman täsmäaseelle.

Videolla näytetään ensin lennokkia tarkkailemassa puuston sekaan kätkettyä 2S5 Giantsint-S -telatykkiä, joka tulittaa ukrainalaisia. Videolla näkyy myös venäläisiä sotilaita. Seuraavaksi kuvataan täsmäraketin tuhoisa osuma kohteeseen.

Erikoisjoukkojen mukaan iskuun käytettiin amerikkalaista HIMARS-heitintä.

Giantsint-S (suom. hyasintti) on 1970-luvulla kehitetty 152 millimetrin telatykki. Niitä on rintamalla Ukrainankin käytössä.

Suomen puolustusvoimilla Giantsinteja oli käytössä 1990-luvun alusta aina 2010-luvulle asti. Meillä ne tunnettiin nimityksellä 152 TelaK 91.

Ukrainian SOF operators have identified and adjusted M142 HIMARS fire against russian 2S5 Giatsint-S self-propelled howitzer on Southern axis. pic.twitter.com/4TqmSu8xgV

— SPECIAL OPERATIONS FORCES OF UKRAINE (@SOF_UKR) April 22, 2024