Hersonissa muhii katastrofi: Yli 10000 venäläistä voi jäädä jumiin

Ukrainan asevoimien kerrotaan edenneen nopeaan tahtiin Hersonin alueella venäläisjoukkojen vetäytyessä Dnepr-joen itäpuolelle.

Alueelta kantautuvien ristiriitaisten tietojen vuoksi tarkkaa sotilaallista tilannetta on vaikea arvioida. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi torstai-iltana maan asevoimien vallanneen takaisin yli 40 asutuskeskusta maan eteläosissa.

Venäjän joukkojen vetäytymisessä voi kestää ukrainalaisarvioiden mukaan ainakin viikko. Hersonin alueen puolustuksen tueksi oli aiemmin siirretty monia kokeneita yksiköitä.

Ukrainan sotilastiedustelun varajohtaja Vadym Skibitskyn mukaan yli puolet Dneprin länsipuolelle sijoitetuista joukoista olisi vielä paikallaan. Tämä tarkoittaisi yli 10 000 sotilasta. Osa länsimaisista asiantuntijoista on huomauttanut, että joukkojen jääminen jumiin tuhottujen siltojen taakse voi johtaa merkittävään katastrofiin Venäjän kannalta.

Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtaja, kenraali Mark Milley viittasi Washington Post -lehden mukaan tiedustelutietoihin, joiden perusteella joen länsipuolella olisi vielä kymmeniä tuhansia venäläissotilasta.

– Kestää päiviä tai jopa viikkoja, jotta nuo joukot saadaan siirrettyä etelään, Milley sanoi.

Päätös vetäytyä Hersonista on aiheuttanut valtavaa kuohuntaa Venäjän nationalistipiireissä. Meduza-julkaisun mukaan asiaa osattiin odottaa Kremlissä, minkä vuoksi aihetta koskeva propagandatyö aloitettiin jo lokakuussa. Viestinnässä on vedottu mobilisoitujen sotilaiden omaisiin painottamalla sitä, että ”manööverillä” pelastettaisiin sotilaiden ja siviilien henkiä.

Sotaa seuraavilla venäläisillä Telegram-kanavilla on väitetty sotilaiden joutuneen paniikkiin Hersonissa. Vetäytymistä kuvaillaan hyvin vaikeaksi, sillä Ukrainan asevoimat jatkaa ylitysväylien pommittamista. Venäläislähteiden mukaan joen länsipuolella olisi vielä 18 000–22 000 sotilasta.

– Sotilaallinen katastrofi on tekeillä. Tämän vuoksi talvea koskevat suunnitelmat ovat muuttumassa huonompaan suuntaan. On hyvin mahdollista, että rintamalinjaa ei saada vakautettua Dneprille, Kreml-myönteinen Igor Dmitriev kirjoittaa Telegram-kanavallaan.

Hän kertoo saaneensa tietonsa Hersoniin sijoitetuilta tuttaviltaan. Lähteiden mukaan venäläisjoukot ovat hylänneet runsaasti kalustoa vetäytymisen synnyttämässä ”anarkiassa”.

Alueelta liikkui yön aikana tietoja, joiden mukaan Ukrainan erikoisjoukot olisivat jo edenneet Hersonin kaupunkiin tai sen esikaupunkialueille. Nova Kahovkan padon lähettyviltä väitettiin kuuluneen tulitaistelun ääniä.

I wish you all could understand Ukrainian and so appreciate this unique tenderness, hardly translatable to any other language I know, when the local women call Ukrainian soldiers "our boys", "khlopchyky" and ask permission to hug them. #Kherson region is so very #Ukraine. pic.twitter.com/VtwmmgWkFt

— Victoria Amelina 🇺🇦 (@vamelina) November 10, 2022