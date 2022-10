Henna Virkkunen: Suomen noustava kestävän kaivostoiminnan mallimaaksi

– Suomella olisi täydet mahdollisuudet nousta kestävän kaivostoiminnan mallimaaksi, sanoi europarlamentaarikko Henna Virkkunen (EPP/kok.) torstaina FinnMateria-messuilla Jyväskylässä pitämässä puheessaan.

Hän muistuttaa tiedotteessaan, että sekä Euroopan vihreä siirtymä että digitalisaatio kasvattavat kriittisten raaka-aineiden kysyntää huimasti. Tällä hetkellä Eurooppa kuitenkin nojaa Kiinan tuontiin.

– Ukrainan sota viimeistään on osoittanut, että emme saa olla liian riippuvaisia yhdestä toimittajasta. Euroopan riippuvuus venäläisestä fossiilienergiasta ei saa muuttua riippuvuudeksi kiinalaisista raaka-aineista. Siksi omaa raaka-ainetuotantoamme on lisättävä, Virkkunen toteaa.

Esimerkiksi viime vuonna EU:n alueella tuotettiin hänen mukaansa vain prosentti tuuli- ja aurinkovoiman tuotantoon tarvittavista raaka-aineista ja alle prosentti litiumakkuihin ja polttokennoihin tarvittavista raaka-aineista.

– Näiden tarve on monikymmenkertaistumassa lähivuosikymmeninä, ja tässä on Suomella isot mahdollisuudet, sillä kallioperästämme löytyy lähes puolet EU:n 30 kriittiseksi listaamasta raaka-aineesta, Virkkunen sanoo.

– Kaivostoiminta nostaa ymmärrettävästi myös huolta ympäristövaikutuksista. Olisi kuitenkin vastuutonta ajaa vihreää siirtymää ja ulkoistaa raaka-aineiden louhintaan liittyvät haitat muualle maailmaan. Jos jossakin päin maailmaa louhintaa ja kaivosteollisuutta pitäisi voida vastuullisesti harjoittaa, kyllä Pohjoismaat on sellainen alue.

Kestävän kaivostoiminnan ja rikkaan maaperän lisäksi Suomen vahvuuksia ovat prosessien osaaminen, laitteiden valmistus sekä raaka-aineiden uusiokäyttö ja kierrätys.

– On tärkeää nyt vahvistaa alan koulutusta ja tutkimusta sekä saada vauhtia myös lupakäsittelyyn. On löydettävä ratkaisuja, joissa ympäristövaikutukset arvioidaan huolella, mutta luvat saadaan etenemään jouhevasti. Tällä hetkellä uuden kaivosluvan saamiseen voi mennä jopa 17 vuotta ja entisen päivitykseenkin useita vuosia. Se on aivan liikaa, kun ajatellaan nyt nopeasti kasvavaa tarvetta raaka-aineille, Virkkunen toteaa.