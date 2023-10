Henna Virkkunen pyrkii kolmannelle kaudelle EU-parlamenttiin

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok.) sanoo haluavansa käyttää vuosien tuomaa kokemusta ja vaikuttamisen verkostoja suomalaisten hyväksi myös tulevalla tärkeällä kaudella.

– Haluan olla rakentamassa Eurooppaa, jossa jokainen voi toteuttaa itseään ja unelmiaan – ja jossa ihmisarvo on jakamaton. Haluan rakentaa Eurooppa, joka on taloudellisesti menestyvä, turvallinen ja rauhallinen, hän toteaa tiedotteessa.

– Eurooppaa haastetaan monin tavoin – edes rauha ei ole enää itsestäänselvyys. Liberaaleja arvoja on puolustettava, mutta samaan aikaan on ratkottava turvallisuuteen, ilmastonmuutokseen, energiasiirtymään ja digitaaliseen loikkaan liittyviä vaikeuksia, Virkkunen huomauttaa.

Etenkin demokratian ja turvallisuuden teemat korostuvat Virkkusen mukaan tässä ajassa.

– Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, terrorismin nousu ja kasvaneet geopoliittiset jännitteet tarkoittavat, että Euroopan on laajasti varauduttava erilaisiin uhkiin. On varmistettava Ukrainan voitto sodassa, vahvistettava puolustusteollisuutta, nostettava kyberturvan tasoa ja tuotava lisää suomalaista kokonaisturvallisuuden mallia koko Euroopalle. Jokaisella on oltava oikeus elää rauhassa, vailla pelkoa, painottaa Virkkunen.

Kolmas tärkeä teema on talous, joka on pohja kaikelle hyvinvoinnille.

– Suomi on maailman talouden megatrendeissä; vihreässä siirtymässä, digitalisaatiossa ja huoltovarmuuden turvaamisessa kärjessä. Meillä on ratkaisuja vaikeisiin ongelmiin, ja samalla mahdollisuus luoda työtä, hyvinvointia ja uusia innovaatioita. On varmistettava, että Suomi ja Eurooppa pärjäävät kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa, sanoo Virkkunen.

Vaikka Eurooppaa nyt haastetaan kovemmin kuin vuosikymmeniin, Virkkunen uskoo, että Suomella ja Euroopalla on osaamista, resursseja ja tahtoa ratkoa vaikeita haasteita.

Kokoomuksen puoluevaltuusto nimeää ensimmäiset eurovaaliehdokkaat ensi sunnuntaina.