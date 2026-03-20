Venäjän hallinnon epäillään lähettäneen presidentti Vladimir Putinin tulkkina toimineen Daria Bojarskajan Unkariin parlamenttivaalien edellä. Bojarskaja työskentelee nykyään Venäjän Etyj-edustajistossa Itävallassa, ja Etyjin tehtävänä on vaalitarkkailu.

Bojarskajan tehtäviin kuuluu muun muassa vaalitarkkailumissioiden tukeminen, virallisten vierailujen valmistelu ja eräitä arkisia toimia. Kaliningradissa kasvanut Bojarskaja on 40-vuotias ja on siirtynyt Etyjiin Venäjän ulkoministeriöstä, johon hänet palkattiin suoraan valmistumisen jälkeen. Hän toimi tulkkina Putinille, kun tämä tapasi Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin Japanin Osakassa vuonna 2019.

On yleisesti tiedossa, että presidentin lähelle ei pääse ilman perusteellista turvallisuusselvitystä ja varmistettua luotettavuutta. Venäjällä tulkkien taustaselvitykset tekee FSB ja vain luotettavimmat hyväksytään tulkkaamaan presidentille. Tästä on helppoa tehdä johtopäätös, että Daria Bojarskaja joko työskentelee FSB:lle itse tai ottaa siltä ohjeita, kirjottaa keskieurooppalainen tutkivan journalismin sivusto VSquare Goulash-uutiskirjeessään.

Bojarskaja tunnetaan jo muiden maiden tiedustelupalveluissa. Esimerkiksi Puolaan hänellä on ollut maahantulokielto jo vuodesta 2022 alkaen. Puolan sisäisen tiedustelun ABW:n mukaan hänen toimintansa Putinin hallinnossa voi olla uhka Puolan sisäiselle turvallisuudelle ja kansainvälisille suhteille. Talvella 2023 Bojarskajan maahantulo estettiin kun tämä oli pyrkimässä Venäjältä Liettuaan.

Saksalaislehti Der Spiegel kirjoitti samana vuonna Etyjiä ja Venäjän roolia organisaatiossa koskevassa artikkelissaan entisestä tulkista, jota lehden latvialaiset ja puolalaiset lähteet kuvailivat eräänlaiseksi USA:ssa kiinni jääneen Anna Chapmanin kaltaiseksi ”hunaja-ansaksi”. Hyvännäköinen, nuori tai nuorehko nainen. Käyttää sosiaalista mediaa ja viihtyy seksikkäissä vaatteissa.

Eyjin parlamentaarisen yleiskokouksen pääsihteeri Roberto Montella on toistuvasti puolustanut Bojarskajaa ja hänen työsuhdettaan, viimeksi Unkariin lähettämisen suhteen. VSquaren mukaan muun muassa unkarilainen ihmisoikeusjärjestö on valittanut Bojarskajasta. Pääsihteeri Montella on aiemmin todennut, että Bojarskaja työ Etyjissä ei muodosta riskiä sillä hänet on palkattu jo ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Nyt Montella painotti VSquarelle, että koko Etyjin henkilökunta tuomitsee Venäjän toimet Ukrainassa. VSquare yritti kysyä asiasta Bojarskajalta, mutta tämä ei vastannut hänelle lähetettyyn sähköpostiin.

Venäjän pyrkimykset jättää tahraisia sormenjälkiä Unkarin parlamenttivaaleihin ja niiden tuloksiin alkavat näkyä selkeämmin. Vaalit pidetään 12. huhtikuuta ja yhdeksän vuotta putkeen vallassa ollut pääministeri Viktor Orbánin Fidesz-puolue on saanut vakavan haastajan oppositiopuolue Tiszasta, jota johtaa keskustaoikeistolainen europarlamentaarikko Péter Magyar.

Venäjän on kerrottu jo aiemmin maaliskuussa lähettäneen Unkariin diplomaattipeitteen suojissa kolme sotilastiedustelu GRU:n agenttia. Heidän tehtävänään on edistää vaalien peukalointia Venäjän toivomaan suuntaan – eli Viktor Orbánin ja Fidesz-puolueen eduksi. GRU-agentit työskentelevät todennäköisesti Putinin vaikutusvaltaisen apulaisesikunnan päällikön Sergei Kirijenkon alaisuudessa, joka on aiemmin johtanut vastaavia suhmurointikampanjoita muissa maissa.

Brittilehti Financial Timesin mukaan Venäjän hallinto on myös hyväksynyt vaikuttamistoimisto Social Design Agencyn hankesuunnitelman, jolla manipuloidaan vaalien aikoihin Unkarin yleistä mielipidettä ja sosiaalista mediaa Fideszin ja Orbánin hyväksi.

Lehti kertoi aiemmin maaliskuussa nähneensä asiakirjan, jonka mukaan Kremlin hyväksymän suunnitelman keskeinen ja jo käytössä nähty kampanjatapa on sosiaalisen median tukottaminen erilaisilla väärennöksillä ja harhaanjohtavilla väitteillä.

Komsomolskaja Pravdan vuonna 2021 Daria Bojarskajan some-tililtä löytämä selfie.