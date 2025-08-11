Helteet palaavat hetkeksi – säähän tulossa hyytävä käänne

Helleraja voi rikkoutua jälleen loppuviikolla, sääpalvelu Foreca ennustaa. Hellerajalla tarkoitetaan vähintään 25,1 celsiusasteen lukemaa.

Torstaina ennuste lupaa aurinkoisia kelejä lähes koko maahan.

– Päivälämpötila kohoaa torstaina maan etelä- ja länsiosassa 25 asteen vaiheille, muualla maassa 20–24 asteeseen, Forecan päämeteorologi Kristian Roine kertoo blogissa.

Lämmin sää jatkuu myös perjantaina.

– Päivälämpötila on 22–26 astetta, Lapissa hieman alempi. Etelässä ja idässä sää jatkuu perjantaina poutaisena. Pilvisyys lisääntyy hieman ja maan länsi- ja pohjoisosassa tulee etenkin iltapäivällä ja illalla sade- ja ukkoskuuroja, Kristian Roine kertoo.

Loppukesän helteet ovat kuitenkin jäämässä vain hetkellisiksi. Viikonloppuna on luvassa käänne kohti viileämpää säätä.

– Sateita ja ukkosia tulee koko maassa, samalla lämpötilat laskevat selvästi. Päivälämpötilat jäävät viikonloppuna yleisesti 15 ja 20 asteen välille. Sunnuntaiyönä ja sunnuntaina luoteistuuli voimistuu Pohjanlahdella kovaksi, länsirannikolla voi paikoin olla myrskypuuskia, Kristian Roine ennustaa.