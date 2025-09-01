Helsinki vastustaa HSL:n lippuhintojen korotusta

Helsingin kaupunginhallitus antoi lausunnon Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2026–2028.

Helsinkiläisten eniten käyttämien lippujen hinnat halutaan pitää kohtuullisina, joten lippujen hintojen muuta kustannustason nousua suurempi kasvu saadaan katkaistua. Helsinki ei kannata lippujen hintojen korotuksia vuodelle 2026.

Kaupunginhallitus toteaa, että joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi HSL:n tulee kehittää lippuvalikoimaansa. Yhteistyö joukkoliikenteen kustannustehokkuuden parantamiseksi ja lipunhintojen nousun hillitsemiseksi kehotetaan käynnistämään kuntien ja HSL:n kesken.

Matkustajamäärien kehnoa kehitystä selitetään joukkoliikenteeseen vaikuttavilla suurilla työmailla.

Lausuntoa kiiteltiin tuoreeltaan SDP:stä ja vihreistä.

– Me olemme vahvasti sitä mieltä, että emme halua hintojen nousevan. Olemme valmiita tekemään työtä tavoitteen eteen, SPD:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Elisa Gebhard toteaa tiedotteessa.

Helsingin HSL:lle maksamasta kuntaosuudesta päätetään syksyisin budjettineuvotteluissa.

– Meille demareille on erittäin tärkeää, että Helsingissä on toimiva, laadukas ja edullinen joukkoliikenne, jotta jatkossakin kaupunkilaisilla olisi yhdenvertaisempi mahdollisuus valita julkinen kulkuväline, apulaispormestari Johanna Laisaari sanoo.

Joukkoliikenteen lippujen hinnat ovat nousseet runsaasti viimeisten kymmenen vuoden aikana. Hintakehitykseen ovat vaikuttaneet inflaatio, viimeaikainen julkisen liikenteen arvonlisäveron nostaminen sekä niin sanottu infrakorvausmalli.

Helsingin tavoitteena on, että helsinkiläisten lippujen reaalihinnat laskevat strategiakauden 2025–2029 aikana vuoteen 2026 verrattuna.

Apulaispormestari Reetta Vanhasen (vihr.) mukaan lippuhinnat ovat jo nyt monen helsinkiläisen kannalta kestämättömällä tasolla. HSL:n suunnitelma nostaisi AB-kuukausilipun hinnan jo lähes 90 euroon muutaman vuoden kuluttua.

– Tällaisella kehityksellä yhä harvempi valitsee jatkossa joukkoliikenteen, Vanhanen kirjoittaa Instagram-julkaisussaan.