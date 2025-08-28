Helsinki-Vantaan lentoasemalla onnettomuus – Tämä tapauksesta tiedetään

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on tapahtunut onnettomuus. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos antoi hälytyksen suuresta ilmailuliikenneonnettomuudesta torstaina kello 13.58.
Pelastuslaitoksen mukaan lentoasemalla rullaavan lentokoneen siipi on osunut porrasautoon hiljaisessa vahingossa. Tapauksessa ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Tapauksesta kertoi aiemmin muun muassa Iltalehti. Finavian viestintä vahvisti IL:lle tiedon onnettomuudesta ja kertoi lentokoneen nopeuden olleen hidas törmäyshetkellä.
Kyseessä oli kiinalaisen Juneyao Airlinesin kone. Lento oli matkalla Kiinaan Shanghaihin.
Lentokoneen matkustajat siirrettiin pois lentokoneesta törmäyksen jälkeen linja-autokuljetuksella.
Tapaus on jo toinen ilmaliikenneonnettomuus Helsinki-Vantaan lentoasemalla kahden viikon sisällä. Edellinen onnettomuus sattui 16. elokuuta, kun Finnairin lentokoneen potkuri osui maavirtalähteeseen. Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) on aloittanut tapauksesta tutkinnan. Myöskään tässä onnettomuudessa ei aiheutunut henkilövahinkoja.
