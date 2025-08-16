Finnairin rysähdys: Törmänneen koneen piti peruuttaa

Helsinki-Vantaan lentoasemalla käynnistyslaite osui lauantaina aamupäivällä lentokoneen potkuriin. Puolan Gdanskiin lähdössä ollut Finnairin kone oli lähtenyt yllättäen eteenpäin, jolloin reitillä ollut huoltoajoneuvo jäi sen tielle sillä seurauksella, että koneen potkuri törmäsi laitteeseen.

Käynnistyslaitteella annetaan ulkoinen virta koneen moottoreille, jonka jälkeen koneen on tarkoitus peruuttaa pois paikalta ja lähteä rullaamaan kohti paikkaa, jossa odottaa vuoroaan kiitoradalle. Verkkouutisten saamien tietojen mukaan Finnairin kone on lähtenyt eteenpäin tilanteessa, jossa sen olisi ollut tarkoitus peruuttaa. Tässä tilanteessa koneen lähdettyä liikkumaan eteenpäin käynnistyslaite ei ollut ehtinyt vielä peruuttaa pois koneen luota. Tapahtumaketju viittaa siihen, että koneen jarrut eivät ole olleet päällä.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos sai hälytyksen ilmaliikenneonnettomuudesta lauantaina noin kello 10.50. Helsingin Sanomien mukaan koneessa oli 68 matkustajaa, mutta henkilövahinkoja ei tapahtunut matkustajille eikä kentän henkilökunnalle.