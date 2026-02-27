Helsinki karsii koulujen liharuoat 15 prosenttiin – ”Lähikaupasta haetaan muuta”

Kansanedustaja Pia Kauma (kok.) ottaa kantaa Helsingin kaupunginvaltuuston tekemään päätökseen puolittaa liha- ja maitotuotteiden tarjonta vuoden 2025 tasosta 2030 mennessä. Päätös vaikuttaa etenkin koulujen, päiväkotien ja kaupungin vanhus- ja laitosruokailuihin.

– Helsingissä päättäjät äänestivät liha- ja maitotuotteiden vähentämisen puolesta. Espoolaisena päättäjänä en ole samaa mieltä. Lapset ja nuoret tarvitsevat monipuolista ja täyttävää ruokaa. Jo nyt moni jättää kasvisruokapäivänä ruoan väliin ja hakee lähikaupasta jotain muuta, Kauma kommentoi X-päivityksessä.

Espoossa oli vastaavanlainen aloite käsittelyssä viime joulukuussa, jolloin Espooseen esitettiin eläinperäisten tuotteiden käytön puolittamista julkisissa ruokailuissa 2030 mennessä.

Espoon valtuusto ei hyväksynyt määrällisen vaatimuksen sisältävää aloitetta, vaan totesi, että Espoossa on jo asetettu tavoitteeksi kasvisruoan menekin kasvu ja punaista lihaa vähennetään.

Muun muassa hybridiruokien osuutta kasvatetaan, jolloin osa lihasta korvataan kasvisproteiineilla. Näin esimerkiksi nuorison suosima lihamakaronilaatikko voidaan säilyttää kouluruokailussa. Viime vuoden Espoon kouluruokakyselyssä oppilaat toivoivat lisää perinteisiä kotiruokia ja vähemmän kasvisruokia.

Helsingissä puolestaan kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on jo vähentänyt lihan määrää siten, että punaista lihaa oli 2025 tarjolla 50 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019.

Viime vuonna toimialalle laadittiin uusi vuosittainen suunnitelma lihan vähentämisestä vuoteen 2030 asti, jolloin kaiken lihan määrä on puolittunut vuodesta 2019.

Suunnitelman mukaan lukuvuonna 2029–2030 Helsingin päiväkodeissa ja kouluissa liharuokaa tarjotaan joka toinen viikko kerran ja joka toinen viikko kaksi kertaa, eli yhdeksän kertaa kuuden viikon aikana.

Varhaiskasvatuksessa kasvis- ja kalaruokia on 70 prosenttia ja liharuokia 30 prosenttia lounasruoista. Kasvis- ja vegaaniruoka on saatavilla huoltajan ilmoituksesta. Kouluissa kasvis- ja kalaruokia on 85 prosenttia ja liharuokia 15 prosenttia lounasruoista. Koulussa kasvisruokaa on aina tarjolla linjastossa 1-2 ruokalajia, sillä kasvisruokapäivinä tarjotaan kahta kasvisvaihtoehtoa.

Myös iäkkäiden palveluissa lihan määrä vähenee. Sitä on jo maltillisesti vähennetty, ja Helsingin kaupungin mukaan parhaillaan työstetään suunnitelmaa siitä, miten asukas- ja potilasruokailussa voidaan vähentää liha- ja maitotuotteiden käyttöä.

Toisaalta ikääntyneiden kohdalla pitäisi kiinnittää huomiota riittävään proteiinin saantiin. Hyvä ravitsemus pitää yllä toimintakykyä ja vähentää hoidon tarvetta, viranhaltijat totesivat vastauksessaan aloitteeseen.