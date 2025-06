Helsingin Sanomat poisti Israelin kartastaan, lähettiläs kauhistui

Israelin Suomen-suurlähettiläs Boaz Rodkin hämmästelee Helsingin Sanomien juttua, jossa kerrotaan Iranin liittolaisista, kilpailijoista ja vihollisista Lähi-idässä.

Suurlähettilään huomio on kiinnittynyt jutun kuvitukseen.

– On huolestuttavaa nähdä, että Israel on jätetty pois kartoista, vaikka se on keskeinen osa Helsingin Sanomien artikkelia, suurlähettiläs Boaz Rodkin kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Kartta näkyy tämän jutun alla.

Israelin suurlähettilään mielestä myös jutun osiot Hizbollahista ja huthi-kapinallisista ovat ”huomattavan pinnallisia”.

HS:n jutussa kerrotaan, että ”lokakuusta 2023 asti Israel ja Hizbollah ovat ottaneet yhteen aseellisesti”.

Suurlähettiläs täsmentää asiaa.

– Hizbollah aloitti iskut Israeliin 8. lokakuuta 2023 ja liittyi Hamasin rinnalle, Boaz Rodkin kirjoittaa X:ssä.

Lähettiläs kommentoi myös HS:n jutun väitettä, jonka mukaan ”uhkauksistaan huolimatta huthit eivät ole toistaiseksi tukeneet Irania sotilaallisesti Israelia ja Yhdysvaltoja vastaan”. Boaz Rodkin toteaa, että huthit ovat tehneet jo kuukausien ajan ohjus- ja drooni-iskuja Israeliin.

– Suomalaiset lukijat ansaitsevat tätä parempaa journalismia, lähettiläs kirjoittaa.

Troubling to see Israel omitted from the maps, despite being central to the @hsfi article.

Also, the sections on Hezbollah and the Houthis are remarkably shallow. Hezbollah began attacking Israel on Oct 8 2023, joining Hamas. And claiming the Houthis have not supported Iran… pic.twitter.com/uzvjT1phik

— Boaz Rodkin (@AmbRodkin) June 24, 2025