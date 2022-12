Helikopterista tulee aavemainen, kun videokuva tahdistetaan lapoihin

Ilmassa olevasta helikopterista twitterissä julkaistusta videosta tekee erikoisen, että video on tahdistettu samaan tahtiin kopterin lapojen pyörimisen kanssa.

Lopputulema näyttää aavemaiselta. Näyttää siltä, kuin kopteri kulkisi ilmassa hitaasti eteenpäin ilman, että sen lavat pyörivät ollenkaan. Tallenne on katsottavissa tämän jutun lopussa.

Erikoinen aavemainen tunnelma, jota monissa elokuvissakin käytetään, syntyy kameran suljinnopeudesta. Kun kuvauksessa käytetty videokamera on tahdistettu samaan tahtiinkopterin lavojen liikkumisnopeuden kanssa, tulee vaikutelma, etteivät lavat liikkuisi ollenkaan.

It never gets old. When a helicopter's propeller is perfectly synced with the camera frame rate, the result is always astounding

