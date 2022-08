Heinäkuussa tehtiin ennätysmäärä junamatkoja

Heinäkuussa kotimaan kaukoliikenteessä tehtiin ennätyksellisen paljon matkoja, VR kertoo tiedotteessa.

Kaukojunissa tehtiin heinäkuussa yhteensä 1 427 000 matkaa, mikä 46 prosenttia enemmän kuin vuoden 2021 heinäkuussa, ja 17 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.

Matkustus lisääntyi kaikilla reiteillä heinäkuussa ja eniten kasvua tapahtui kesäkuuhun verrattuna Helsingin ja Seinäjoen (+66 prosenttia), Helsingin ja Joensuun välillä (+57 prosenttia) ja Helsingin ja Tampereen sekä Helsingin ja Vaasan välillä (+53 prosenttia).

VR Transpointin rautatiekuljetuksissa kuljetusvolyymit laskivat heinäkuussa 22 prosenttia viime vuoteen verrattuna ja olivat 2,5 (3,2) miljoonaa tonnia. Kotimaan rautatiekuljetusten volyymit nousivat heinäkuussa 4 prosenttia ja kansainvälinen liikenne laski 64 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Tänä vuonna tammi-heinäkuussa on rautateitse kuljetettu tavaraa 17,4 (21,7) miljoonaa tonnia, joka on noin 20 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Idän tavaraliikenteen lasku on edennyt arvion mukaan, ja liikenne loppuu asteittain vuoden loppuun mennessä.

Kaukoliikenteen heinäkuun täsmällisyys oli 83,7 prosenttia. Ensisijaiset myöhästymiskirjautumiset jakautuivat radasta johtuviin syihin (55 prosenttia), muihin syihin (25 prosenttia) ja VR-syihin (21 prosenttia).

VR:n lähiliikenteessä heinäkuun täsmällisyys oli 96,1 prosenttia. Myöhästymisen syyt jakautuivat muihin syihin (46 prosenttia) radasta johtuviin syihin (40 prosenttia) ja VR-syihin (14 prosenttia).

HSL:n lähiliikenteen junien keskimääräinen myöhästyminen jatkoi erinomaista kehitystään ja oli heinäkuussa 0,53 minuutin verran. Myöhästymisen syyt jakautuvat muihin syihin (47 prosenttia), radasta johtuviin syihin (42 prosenttiaja VR-syihin (12 prosenttia).