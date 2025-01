Länsikalusto mukana etulinjan kuumimmassa kohdassa

Ympärivuorokautisesti Ukrainan sodasta raportoiva United 24 -sivusto seuraa ukrainalaisen 37. meriprikaatin toimintaa lähellä Pokrovskia, Donetskin alueella Ukrainassa. Meriprikaati on saanut käyttöönsä Isossa-Britanniassa valmistettuja panssaroituja Mastiff-ajoneuvoja vihollisen etenemistä torjuakseen.

Ajoneuvo on suunniteltu kestämään raketinheittimien iskuja. Se pystyy kuljettamaan samanaikaisesti 10 ihmistä suojaten heitä pienaseilta ja maamiinoilta ja sen kuljettajalla on näkyvyys kaikkialle ajoneuvon ympärille.

Ajoneuvon maksiminopeus on 90 kilometriä tunnissa ja se on varustettu uusimmilla asejärjestelmillä, kuten 7,62 millimetrin yleiskäyttöisellä konekiväärillä, 12,7 millimetrin raskaalla konekiväärillä tai 40 millimetrin automaattisella kranaatinheittimellä.

Venäläisten on kuitenkin onnistunut selvittää ajoneuvon heikkoudet.

– Heikko kohta on tiedossa, kertoo ajoneuvoa kuljettava ukrainalaismies. Hän lisää, ettei venäläisten kuitenkaan onnistu pysäyttämään ajoneuvoa, kun se on liikkeessä.

Sotilaskuljetusten lisäksi Mastiff-panssariajoneuvoa hyödynnetään haavoittuneiden evakuoimiseen ja kuolleiden sotilaiden kuljettamiseen pois juoksuhaudoista.

Erään ukrainalaissotilaan mukaan sekä evakuoinnit että sotilaskuljetukset rintamalle ovat muuttuneet yhä vaikeammaksi, sillä Venäjän tekemät pommitukset ovat päivittäisiä.

Hän kuvailee tilannetta hirveäksi ja kertoo tulituksesta, jonka keskelle joutui viedessään uusia sotilaita rintamalle. Sotilaat kertovat videon lopussa kaipaavansa perheitään – erityisesti lapsiaan.

– Sitä tunnetta on vaikea kuvailla. Vain vanhemmat voivat ymmärtää, mistä on kyse. Kotiin meneminen on yksi asia, mutta sieltä lähteminen on jotain aivan erilaista, kuvailee eräs sotilas tuntemuksiaan rintamalta.