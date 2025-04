Ukrainan kerrotaan onnistuneen murtautumaan Venäjän linnoitusten läpi Kurskin alueella elokuussa 2024, koska venäläiset rakennusyhtiöt ja poliitikot syyllistyivät massiiviseen petokseen ja korruptioon tekaistuilla yrityksillä, väärennetyillä työntekijöillä, huonolaatuisella materiaalilla ja heppoisilla juoksuhaudoilla.

Ennen hyökkäystä Moskovan viranomaiset lähettivät Kurskin aluehallitukselle 200 miljoonaa euroa rajan vahvistamista varten, kertoo brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen X-palvelussa.

Ainakin 43 miljoonan euron kerrotaan varastetun. Entinen kuvernööri Aleksei Smirmov ja hänen entinen sijaisensa pidätettiin 16. huhtikuuta 2025 korruptiosyytteiden vuoksi.

Smirnov on tällä hetkellä tutkintavankeudessa, ja häntä syytetään yli 10 miljoonan euron varastamisesta. Myös kolme Kurskin alueen kehitysyhtiön johtajaa pidätettiin.

Liittovaltion tutkinnan kerrotaan paljastaneen joukon petoksia, huijauksia ja varkauksia. Viranomaiset väittävät, että urakoitsijoiden oli maksettava lahjuksia, jotka olivat vähintään 15 prosenttia sopimusten arvosta. Lisäksi suurta osaa työstä ei koskaan tehty valmiiksi tai se tehtiin alle vaadittujen standardien.

Owen viittaa venäläiseen toimittajaan ja sotabloggaajaan Anastasia Kashevarovaan, joka on tutkinut sitä, kuinka ukrainalaiset pystyivät viime kesänä murtautumaan niin helposti linnoitusten läpi.

Kashevarova paljastaa petoksesta väitetysti yksityiskohtia, jotka ovat todennäköisesti peräisin tutkintalähteiltä.

– Yli 4 000 ihmistä 42 organisaatiosta osallistui linnoitusten rakentamiseen Venäjän Kurskin alueella. Smirnov ja [entinen apulaiskuvernööri] Dedov kertoivat tämän, hän sanoo.

– Osa yrityksistä oli tekaistuja, työntekijöitä ei ollut rekisteröity tai heidät oli listattu ”itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi”, työ oli huonolaatuista, sen kustannukset olivat paisutettuja ja määräaikoja ei noudatettu.

