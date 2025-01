Heikko kohta – Donald Trumpilla on keino lyödä Venäjää lujaa

Joe Bidenin presidenttikauden viimeisinä päivinä Valkoinen talo julkisti ankarimmat Venäjän öljyteollisuuteen kohdistuvat pakotteet sitten vuoden 2022, jolloin Vladimir Putin aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan.

Yhdysvallat asetti mustalle listalle kaksi keskeistä venäläistä öljy-yhtiötä, kaksi vakuutuslaitosta ja useita pienempiä yrityksiä, jotka käyvät kauppaa venäläisellä öljyllä. Tärkeimpiä kuitenkin olivat Venäjän niin sanottuun varjolaivastoon kuuluviin 183 öljytankkeriin kohdistetut toimet.

– Mustalle listalle päätyneiden alusten yhteenlaskettu kapasiteetti on lähes kolmannes Venäjän raakaöljyn ja siihen liittyvien tuotteiden kokonaisviennistä, talousasiantuntija Alexander Kolyandr sanoo Center for European Policy Analysis -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

Intia ja Kiina reagoivat tähän välittömästi ilmoittamalla, että ne eivät suostu huoltamaan listalle joutuneita aluksia helmikuussa päättyvän siirtymäajan jälkeen. Nyt markkinoilta etsitään Kolyandrin mukaan vaihtoehtoja venäläiselle raakaöljylle, jota on jo aiemmin myyty yhä suuremmalla alennuksella.

Uuden pakotepaketin teho riippuu hänen mukaansa hyvin pitkälti siitä, kykeneekö Valkoiseen taloon palanneen Donald Trumpin hallinto vakuuttamaan intialaiset ja kiinalaiset öljyn ostajat siitä, että pakotteiden kiertäminen ei kannata.

– Kuten iranilaisen ja venezuelalaisen öljyn kauppa osoittaa, Yhdysvaltojen pakotteita voidaan kiertää, Kolyandr toteaa.

– Kyetäkseen painostamaan Venäjää Donald Trumpin olisi saatava Putin vakuuttuneeksi siitä, että hän on valmis lyömään lujaa. Nämä uudet pakotteet tarjoavat hänelle keinot puuttua pakotteiden kiertämiseen ja vaikuttaa Venäjän tärkeimpiin asiakkaisiin – siis Intiaan ja Kiinaan, hän painottaa.

Venäjä pystyisi hänen mukaansa todennäköisesti yhä myymään raakaöljyä näistä pakotteista huolimatta, mutta entistäkin halvempaan hintaan ja korkeammin kustannuksin. Tämä taas leikkaisi tuntuvasti Putinin hyökkäyssotansa rahoittamiseen tarvitsemia tuloja.

Näkymä näiden Venäjään kipeästi osuvien pakotteiden lieventämisestä tarjoaa Trumpin hallinnolle myös tehokkaan porkkanan Kremlin houkuttelemiseksi neuvottelupöytään, Kolyandr arvioi.

Alexander Kolyandr on Venäjän talouteen ja politiikkaan erikoistunut tutkija Center for European Policy Analysis -ajatushautomossa. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän on toiminut muun muassa pankkiirina Credit Suisse -finanssiyhtiössä ja toimittajana yhdysvaltalaisessa The Wall Street Journal -lehdessä.