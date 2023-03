Heikki Vestman: Ydinvoimasta pitää saada energiapolitiikan kulmakivi

Kansanedustaja Heikki Vestman (kok.) toivoo tulevan hallituksen vauhdittavan ydinvoimaloiden rakentamista Suomeen.

– Vain merkittävien uusien ydinvoimainvestointien avulla voimme turvata edullisen ja varman sähkön sekä tehdä Suomesta puhtaan energian suurvallan. Siksi ydinvoiman lisärakentaminen on nostettava energiapolitiikan kulmakiveksi. Tuulivoiman lisäksi Suomeen tarvitaan nimenomaan säästä riippumatonta uutta perusvoimaa, Vestman sanoo tiedotteessaan.

Vestmanin mukaan politiikkojen on myös varmistettava, että esteitä uusien pienydinvoimaloiden rakentamiselle ei ole.

– Ensimmäinen asia on poistaa ydinvoimalta poliittinen riski eli paaluttaa heti hallitusohjelmaan, että jokainen turvallisuusvaatimukset täyttävä länsimainen ydinvoimahanke saa luvan. Lisäksi ydinenergialain uudistus, jota kokoomus on vaatinut koko kuluneen kauden, on tehtävä ripeästi.

Vestmanin mukaan “poliittinen tahtotila pitää saada kirkastettua” ja Suomen tulisi vahvistaa viestiään myönteisestä suhtautumisesta ydinvoimaan, jotta investointeja saadaan maahan.

– Ruotsin uusi hallitus sopi noin 35 miljardin euron kokoisesta takauspaketista ydinvoimaloiden rakentajien rahoituksen turvaamiseksi. Iso-Britannia tukee ydinvoiman rakentamista eräänlaisella syöttötariffilla. Suomessa pitää olla tarvittaessa valmiutta vastaaville ratkaisuille, jotta saamme varmistettua uusia ydinvoimainvestointeja Suomeen mahdollisimman pian, Vestman toteaa.