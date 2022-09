Heikki Vestman: Tämä on vihreän siirtymän sokea piste

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestmanin mukaan kaikki suomalainen sähköntuotanto on pidettävä käynnissä tulevana talvena.

– Me haluamme, että tulevina talvina, jotka voivat olla hyvin kriittisiä sähkön saannin ja hintojen kannalta, kaikki tuotanto pysyy tuottamassa, Vestman sanoo Verkkouutisille.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä esitteli tänään toimia, joilla sähkömarkkinoita pitäisi uudistaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Ensi talven akuuttiin kriisiin vastaamiseksi kokoomus ehdottaa sähkön hintakattoa, joka pitäisi ensisijaisesti toteuttaa koko EU:n tasolla tai Pohjoismaissa.

– EU-komissio edistää nyt tätä windfall-veroa, joka ei millään tavalla vaikuta suoraan kuluttajan sähkölaskuun. Meidän malli verrattuna komission malliin vaikuttaisi suoraan sähkön hintaan. Eli ei niin, että raha kierrätetään ensin julkisen sektorin kautta ja sitten julkinen päättää, kenelle se jaetaan, Vestman sanoo.

Lisäksi kokoomus ehdottaa sähkömarkkinoiden hinnoittelumallin uudistamista niin, että malli tasaisi nykyistä paremmin sähkön hinnan vaihteluita ja tarjoaisi ennustettavuutta.

– Nykyisen mallin ongelma on se, että hyöty puhtaan energian lisääntymisestä ei näy kuluttajien sähkölaskussa silloin, kun joudutaan käyttämään kalleinta tuotantoa. Sähkön hinta muodostuu nykyisin aina sen kalleimman tarjouksen mukaan, Vestman sanoo.

Sähkön tarjonnan lisäämiseksi kokoomus ehdottaa niin sanottua tehotukea, jota maksettaisiin fossiilisesti tuotetulle sähkölle, jotta sen tuottaminen olisi taloudellisesti kannattavaa. Heikki Vestmanin mukaan tämä ei kuitenkaan vaaranna Suomen pitkän aikavälin tavoitteita.

– Energiakriisi tulee joka tapauksessa nopeuttamaan sitä, että investoidaan puhtaisiin energiamuotoihin ja Euroopan turvallisuuden kannalta on myös olennainen asia, että irrottaudutaan venäläisestä energiasta, Vestman sanoo.

”Ydinvoimaloille myönnettävä luvat”

Kansanedustajan mukaan nykyisen energiakriisin taustalla on Venäjän presidentti Vladimir Putinin hyökkäys Ukrainaan ja Euroopan tekemät virheet energiapolitiikassa. Eurooppa teki itsestään riippuvaisen venäläisestä energiasta ja unohti energian toimitusvarmuuden.

Vestmanin mukaan myös niin sanotussa vihreässä siirtymässä on ollut paha sokea piste.

– On päivänselvä asia, että venäläisestä fossiilisesta energiasta pitää päästä eroon, mutta aivan yhtä selvää on, että vihreässä siirtymässä on ollut sokea piste. Tämä sokea piste on ollut se, että ei olla annettu arvoa jatkuvalle kyvylle tuottaa sähköä.

– Se ei auta, vaikka meillä kuinka lisättäisiin tuulivoiman avulla tuotettuja megawatteja meidän järjestelmään, jos voimalat ei kykene tuottamaan sähköä silloin, kun Suomi sitä eniten tarvitsee, Vestman sanoo.

Tämän ongelman korjaamiseksi kokoomus ehdottaa kapasiteettitukea, jota maksettaisiin sellaiselle sähköntuotannolle, joka on puhdasta ja jatkuvasti käytössä. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi ydinvoimaa ja vesivoimaa.

– Tällä tuella korjataan sitä vääristymää, mikä suomalaisessa tuotannossa on tapahtunut. Emme voi ripustautua tuulen varaan maassa, jossa kovimmissa kulutuksen tilanteissa ei yleensä tuule.

Puhtaan energian tuotannon lisäämiseksi kokoomus ehdottaa myös parlamentaarista sopimusta siitä, että kaikille vaatimukset täyttäville ydinvoimaloille annetaan myönteinen periaatepäätös.

– Loviisan kolmosreaktori jäi rakentamatta sen takia, että keskusta ja vihreät eivät silloin halunneet antaa lupaa. Aina, kun markkinoilla on halukkuutta investoida [ydinvoimaan], myönteinen suhtautuminen pitää tulla, Vestman sanoo.

