Heikki Vestman: EU:n pakkoremontin direktiivi on Suomen perustuslain vastainen

EU-komission esittämä rakennusten energiatehokkuusdirektiivi on nykymuodossaan Suomen perustuslain vastainen ja loukkaa suomalaisten omaisuudensuojaa, sanoo kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman.

– Perustuslakivaliokunta totesi, että ehdotus rakennusten energiatehokkuusdirektiiviksi näyttää mahdollistavan puuttumisen olemassa olevien rakennusten yksityisten omistajien omaisuuden suojaan tavalla, joka muodostuu perusoikeusrajoitusten oikeasuhtaisuusvaatimuksen kannalta ongelmalliseksi, Vestman toteaa tiedotteessa.

Perustuslakivaliokunta kiinnitti nimenomaan huomiota pakkoremonttien kalleuteen. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin on arvioitu aiheuttavan kymmenien tuhansien eurojen kustannukset sadoille tuhansille yksityisille kodille.

– Perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota myös siihen, että remonttivelvoite koskee rakennuksia, joihin ei muutoin kuin energiatehokkuusvelvoitteen näkökulmasta kohdistu korjaustarpeita.

– Nämä seikat tekevät direktiiviehdotuksesta perustuslain kannalta suhteettoman ankaran. Ja reaalimaailman kannalta järjettömän, Vestman toteaa.

Euroopan parlamentti päätti tällä viikolla kannasta rakennusten energiatehokkuusdirektiivin. Osa suomalaismepeistä äänesti esityksen puolesta.

– On käsittämätöntä, että osa Suomen mepeistä halusi polkea suomalaisten perusoikeuksia. Perustuslakivaliokunnan päätös oli meppien tiedossa, mutta he valitsivat äänestää Suomen perustuslain kanssa ristiriidassa olevan esityksen puolesta.

– Pidän tällaista oikeusvaltion vastaista toimintaa mepeiltä valtiosääntöpoliittisesti erittäin ongelmallisena, Vestman sanoo.

Energiatehokkuusdirektiivi siirtyy seuraavaksi EU:n jäsenmaiden neuvoston pöydälle, jossa se voi vielä muuttua.

– Hallituksen on perustuslakivaliokunnan linjauksen vuoksi äänestettävä rakennusten energiatehokkuusdirektiivin velvoitteita vastaan jäsenmaiden neuvostossa.

– Suomen tulisi koota koalitio vastustamaan suhteetonta energiatehokkuusvaatimusta. Suomalaisten omaisuudensuojaa pitää tiukasti puolustaa EU-pöydissä, Vestman päättää.

EU-komission ajama rakennusten energiatehokkuusdirektiivi on Suomen perustuslain vastainen. Perustuslakivaliokunta on linjannut, että vaatimus kalliista remonteista on suhteeton ja loukkaa suomalaisten omaisuudensuojaa. Hallituksen pitää vastustaa pakkoremontteja neuvostossa. 1/2

— Heikki Vestman (@HVestman) March 17, 2023