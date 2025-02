Heikki Autto: Yksityistä pääomaa käytettävä puolustukseen

Suuren valiokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) kiittää pääministeri Petteri Orpoa (kok.) aloitteellisuudesta Euroopan investointipankille (EIB) rahoituksen laajentamisesta puolustussektorille. Samalla hän peräänkuuluttaa vahvempaa mahdollisuutta yksityisen pääoman käyttöön Euroopan puolustuksen vahvistamisessa.

– 20 maan allekirjoittama kirje EIB:n valtuuksien kasvattamisesta on tärkeä askel kohti vahvempaa Euroopan turvallisuutta, ja on hienoa, että aloite tuli meiltä Suomesta. Tämä osoittaa, että Suomi on valmis panostamaan niin kansalliseen kuin eurooppalaiseen turvallisuuteen. Samalla suuri osallistujajoukko kertoo laajasta ymmärryksestä puolustuksen rahoitustarpeita kohtaan, Autto toteaa tiedotteessa.

Suomi esitti valtaosan muista EU-maista kanssa, että EIB lisäisi rahoitusta Euroopan puolustusteollisuudelle ja rahoitus ulotettaisiin kaikkeen materiaaliin. Yhteiskirje laadittiin pääministeri Orpon toimesta ja siihen lähti mukaan 20 EU-maata.

– Julkisen rahoituksen lisäksi meidän on kuitenkin välttämätöntä varmistaa, että myös yksityinen pääomaa voidaan käyttää puolustusinvestointeihin merkittävällä tavalla. Kestävän rahoituksen taksonomian ja ESG-kriteerien tulee tunnistaa turvallisuuden ja puolustuksen keskeinen merkitys vakaalle ja kestävälle yhteiskunnalle. Toivon, että komissiossa tarkastellaan näitä mahdollisuuksia osana sääntelyn purkua, Autto sanoo.

Auttosta on ratkaisevan tärkeää, että Euroopan rahoituskehykset eivät sulje pois puolustusteollisuutta yksityisen sijoitusrahoituksen piiristä. Turvallisuus on perusedellytys kestävälle kehitykselle, ja siksi ESG-kriteereitä tulee päivittää vastaamaan muuttunutta turvallisuusympäristöä. Tämä tarkoittaa sitä, että puolustusinvestoinnit on tunnistettava paitsi välttämättömiksi myös kestäviksi sijoituskohteiksi.

– EU:n tulee linjata kestävän rahoituksen säännöstönsä niin, että ne tukevat Euroopan strategista autonomiaa ja puolustuskykyä. Tämä edellyttää selkeää tunnustusta sille, että puolustusala on osa vastuullista ja kestävää investointiympäristöä, Autto päättää.