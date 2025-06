Heikki Autto: Lännen on siirryttävä sanoista tekoihin

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) vaatii päättäväisiä toimia länsimailta Ukrainan tukemiseksi Naton huippukokouksen yhteydessä.

Autto on yksi useiden maiden parlamentaarikoiden ja asiantuntijoiden allekirjoittaman kansainvälisen vetoomuksen “Match Words with Power” tukijoista.

Hänen mukaansa Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa kiihtyy, ja länsimaiden vastatoimet eivät ole olleet riittäviä. Huolimatta aiemmin esitetystä 30 päivän tulitaukoehdotuksesta ja lupauksista uusista pakotteista, toimet ovat jääneet toteuttamatta ja Ukraina kärsii seuraukset.

– Lännen on siirryttävä sanoista tekoihin. Ukrainalaiset ansaitsevat siviiliensä suojaksi ja puolustustaistelunsa tueksi parhaat mahdolliset asejärjestelmät. Tukea on lisättävä, ja sen on oltava nopeaa, tehokasta ja vaikuttavaa, Autto toteaa tiedotteessa.

Vetoomuksessa vaaditaan tiukempia ja kattavia pakotteita Venäjää vastaan, erityisesti sen varjolaivastoa ja pankkisektoria koskien. Lisäksi siinä painotetaan Ukrainan oikeutta saada tarvittavat ilmapuolustusjärjestelmät ja nykyaikaiset asejärjestelmät puolustautuakseen jatkuvia ilmaiskuja vastaan.

Ukraina on edennyt EU-jäsenyyspolullaan merkittävästi, mutta etenemistä estää nyt EU:n sisäinen poliittinen haluttomuus. Myös Naton osalta Ukrainan jäsenyyspolku on edelleen epämääräinen, vaikka jäsenyyslupaus annettiin jo 16 vuotta sitten.

– Ukrainalle on tarjottava selkeä ja uskottava tiekartta kohti Naton jäsenyyttä. Tämä ei ole vain Ukrainan, vaan koko Euroopan turvallisuuden kysymys, Autto korostaa.

Lopuksi vetoomus ja sen allekirjoittajat vaativat länsimaita käyttämään niiden koko poliittista, taloudellista ja sotilaallista kapasiteettia sodan lopettamiseksi ja Ukrainan voiton varmistamiseksi. Kyse ei ole enää vain solidaarisuudesta vaan tulevaisuuden turvallisuusarkkitehtuurista.