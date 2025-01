Heikensikö hanke diversiteetistä Los Angelesin palokuntaa?

Lähes 200 000 ihmistä on jouduttu evakuoimaan Kalifornian Los Angelesissa riehuvien maastopalojen tieltä.

Valtavaa Palisadesin paloa vastaan taistelevat pelastustyöntekijät sanovat BBC:lle, että vakava vesipula vaikeuttaa kymmenen metrin korkeudelle nousevia liekkejä vastaan. Vettä joudutaan käyttämään pieninä suihkuina. Yli 20 000 rakennusta on vaurioitunut Eatonin ja Palisadesin paloissa, joista on saatu hallintaan nolla prosenttia.

Los Angelesin pormestari Karen Bassia on arvosteltu kaupungin palokuntaan kohdistuneista lähes 18 miljoonan dollarin leikkauksista. Palopäällikkö Kristin Crowley varoitti joulukuussa päätöksen heikentäneen merkittävästi varautumista, koulutusta ja kykyä vastata maastopalojen kaltaisiin hätätilanteisiin.

Sosiaalisessa mediassa on nostettu esiin Los Angelesin palolaitoksen diversiteettihanke, jonka väitetään ohjanneen huomiota pois pelastusviranomaisten varsinaiselta työltä. Silloinen pormestari Eric Garcetti aloitti monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja inkluusion (DEI) hankkeen vuonna 2022 nimittämällä ensimmäisen naisen ja seksuaalivähemmistöjä edustaneen Kristin Crowleyn LAFD:n päälliköksi.

Diversiteettihankkeeseen käytettiin neljä sivua palolaitoksen strategisesta suunnitelmasta vuosille 2023–2026. Muun muassa LAFD:n kirjaston materiaalia haluttiin selvittää ”DEI-perspektiivistä”.

Palolaitoksen tavoitteena oli lisäksi vähentää sähkönkulutusta kaikissa laitoksissa ympäristöystävällisten päivitysten kautta. LAFD:n päästöjä haluttiin seurata, ja ajoneuvoista haluttiin täyssähköisiä.

Pormestarin toimisto antoi LAFD:lle tehtäväksi seurata kodittomien asuinpaikkoja heidän tilanteesta helpottamiseksi. Niissä syttyvien tulipalojen määrä oli ollut viime vuosina kasvussa. Federalist-median mukaan palolaitoksen strategisessa suunnitelmassa diversiteetti mainitaan 16 kertaa ja kodittomuus 11 kertaa.

Sana ”vesi” esiintyy vain kaksi kertaa, eikä paloposteista ole mitään mainintaa. Tämän katsotaan osoittavan, että poliittisesti korrektit DEI-hankkeet veivät huomiota pelastuslaitoksen varsinaiselta työltä.

Los Angelesin viranomaiset ovat joutuneet selittämään tiedotustilaisuuksissa, miksi palopostit eivät toimineet maastopalojen koettelemilla alueilla. Palisadesin alueella järjestelmä joutui äärimmäiselle koetukselle, sillä vedenkäyttö oli nelinkertaista tavanomaiseen nähden noin 15 tuntia putkeen. Tämän sanotaan laskeneen vedenpainetta merkittävästi.

Kaliforniassa ei ole toteutettu jo kymmenen vuotta sitten lupailtuja hankkeita vedensaannin kohentamiseksi. Demokraattikuvernööri Gavin Newsom poistatti sen sijaan neljä Klamathjoella sijainnutta patoa ympäristösyistä, mikä osaltaan heikensi tilannetta ja altisti alueen nyt nähdyille ongelmille.

