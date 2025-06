”Heidät väijytettiin” – Venäläisjoukot pakenivat pikavauhtia

Venäjän miehityksen täysimittaisen sodan alkuavaiheessa kokeneet Tšernihivin alueen asukkaat muistelevat miehitysaikaa.

– Koskaan ei voi tietää, mitä Venäjältä voi odottaa. He eivät pysähdy mihinkään. He haluavat haltuunsa Ukrainan, sanoo eräs asukas RFE/RL:lle.

Tšernihivin alueen pohjoisosassa sijaitseva Horodnja oli alueen ensimmäinen kaupunki, joka päätyi hyökkääjän miehittämäksi. Venäläiset käyttivät kaupunkia logistiikkasolmunaan, josta hyökkäys jatkui eteenpäin.

– Me laskimme ajoneuvoja. Laskimme 3100 kappaletta ensimmäisenä päivänä, kertoo eräs asukas.

Näitä ajoneuvokolonnia ilmoitettiin sitten Ukrainan asevoimille, kuten eräs vanhempi mies kertoo tehneensä.

– Venäläiset saapuivat ja 40 minuuttia myöhemmin he perääntyivät 100 kilometriä tunnissa. Kaksi tai kolme ajoneuvoa ei koskaan selvinnyt. Heidät väijytettiin uudelleen ja uudelleen.

Jahidnen kylässä alkoi venäläinen terrori heti ja miehittäjä vangitsi 400 henkeä, mukaan lukien lapsia, koulun kellariin. Kellarin ovessa on edelleen vangittujen maaliskuussa 2022 pitämä kalenteri, johon on laskettu päiviä ukrainalaisjoukkojen tuomaan vapautukseen asti. Maaliskuun 31. päivän kohdalle on kirjoitettu ”meikäläiset saapuivat” (”наши пришли”).

Lapset myös piirtelivät vankeudessa kellarin seinillä maisemakuvauksia ja eläimiä. Eräs oppilas on kirjoittanut kellarin seinälle Ukrainan kansallislaulun sanat.

Osa asukkaista pelkää, mitä seuraa jatkuvasti torppaavista tulitaukoneuvotteluista.

– Yhdysvaltoihin tai Venäjään ei voi kumpaakaan luottaa. Euroopalla tulisi olla armoa ja ottaa meidät mukaan perheeseensä.

Toiset taas katsovat, ettei Venäjällä ole enää voimia sellaiseksi maahantunkeutumiseksi kuin vuonna 2022.