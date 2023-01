”He vyöryivät kaikista suunnista” – sotilas kertoo rajusta taistelusta

RFE/RL:n Ukrainan-sotakirjeenvaihtaja Marjan Kushnir kertoo etulinjasta, että sääolosuhteet Soledarin rintamalla ovat ”kuten aina” eli kova pakkanen ja umpiroutainen maa. Videoraportti on kuvattu päivänä, jolloin venäläiset väittävät vallanneensa Soledarin eli 13. tammikuuta.

Taisteluita käydään jatkuvasti ja ukrainalaisjoukkojen tulee olla valppaina sivustahyökkäysten varalta, koska venäläiset ja erityisesti Wagner-palkkasoturit yrittävät hyödyntää jokaisen mahdollisuuden maa-alueen anastamiseksi ukrainalaisilta.

Kushnirin haastattelema ukrainalaissotilas kertoo eräästä tällaisesta maapläntistä käydystä taistelusta.

– Tuolla on eräs tilkku. P*skiaiset pääsivät sinne ja kävimme 2,5 tuntia kestäneen taistelun. Taistelu siitä jatkui, kunnes meidät evakuoitiin. Kenelläkään ei ollut enää ammuksia, vetäydyimme vähimmäiskokoonpanolla.

Sotilas kertoo, että vetäytyessään he olivat ”huutoetäisyydellä” venäläisistä.

– On rankkaa, kun he vyöryvät kaikista suunnista, mutta sellaista se on.

Tämän vahvistaa myös toinen haastateltu ukrainalaissotilas.

– Meitä rynnäköidään joka päivä. Aivottomat Wagner-joukot etenevät meitä kohden. Heitä on varmaan loputtomasti. Tänä iltana surmasimme 30 miestä oikealla sivustalla ja 12 vasemmalla.

Ukrainalaissotilas kertoo venäläisten jättäneen ruumiit kaatumispaikoilleen. Hän korostaa pariin otteeseen, että ukrainalaiset tarvitsevat nyt aseistusta.

– Näin käy joka päivä, 10-15 venäläistä saas surmansa. He ovat jumissa asemissaan ja yrittävät edetä siinä onnistumatta. Me tarvitsemme enemmän aseistusta, koska meillä on täällä nyt niin hyvä mahdollisuus, ja vähennämme heitä [venäläishyökkääjiä] niin hyvin.