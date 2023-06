He suitsevat Moskovaa – ”Ukraina on keskeisin kumppanimme”

Puola on tutkija Pawel Markiewiczin mukaan terävöittämässä merkittävästi turvallisuuspoliittista linjaansa Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan seurauksena. Lähestymistapa on hänen mukaansa kunnianhimoinen, mikä sopii hyvin maalle, jonka asema Euroopassa on käymässä yhä keskeisemmäksi.

Hän sanoo Puolan korostavan etenkin rauhan, vakauden ja turvallisuuden ylläpitämistä, Venäjän kaltaisten valtioiden edustaman uusimperialismin torjumista sekä sääntöperusteisen kansainvälisen järjestyksen puolustamista.

– Nämä ovat kulmakiviä kansallisessa pitkän aikavälin strategiassa, jonka painopiste on tiukasti demokratian ja autoritaarisuuden välisen kasvavan kilpailun kohtaamisessa, Puolan ulkopoliittisen instituutin Washingtonin-toimistoa johtava Markiewicz toteaa American Purpose -lehdessä.

Taustalla vaikuttavat hänen mukaansa toisen maailmansodan kokemukset. Puolan torjuttua vuonna 1939 natsi-Saksan esittämät aluevaatimukset Adolf Hitler ja Josif Stalin solmivat sopimuksen, jonka seurauksena Puola menetti kuudesosan väestöstään ja pakotettiin Kremlin vaikutuspiiriin. Talouskehityksessään maa palasi vuoden 1939 bkt-tasolle vasta vuonna 1991.

Puola haluaa Markiewiczin mukaan auttaa muokkaamaan vakaaseen ja turvalliseen euroatlanttiseen alueeseen nojaavaa kansainvälistä järjestystä erityisesti puolustuksen ja talouden aloilla, kahdenvälisesti Yhdysvaltojen kanssa, monenkeskisesti esimerkiksi YK:n ja EU:n puitteissa sekä kumppanuussuhteidensa puitteissa.

– Tiiviit suhteet Ukrainaan ovat Puolan strategian ytimessä. Yhteiset intressit, joista tärkein on Venäjän aggression hillitseminen, lähentävät Varsovaa ja Kiovaa enemmän kuin koskaan aiemmin, hän sanoo.

Puola on hänen mukaansa keskeinen aseiden, polttoaineiden ja humanitaarisen avun toimittaja ja kauttakulkuväylä Ukrainaan. Puola myös jatkaa diplomaattisia ponnisteluja, joiden tavoitteena on tarjota Ukrainalle todelliset turvatakuut ja edistää sen jäsenyyttä EU:ssa ja Natossa. Päämääränä on Ukrainan lopullinen vapauttaminen Venäjän vaikutuspiiristä ja maan ankkuroiminen tiukasti länteen.

Vastikään vahvistetussa uudessa strategiassaan Puola on Markiewiczin mukaan myös linjannut olevansa valmis tukemaan sotilaallisesti kaikkia muita Naton itäisen sivustan maita, jotka joutuvat uhatuiksi.

Puola on kuulunut Ukrainan tärkeimpiin aseavun antajiin. Se on toimittanut puolustustaistelua käyvälle naapurimaalleen miljardien eurojen arvosta ampumatarvikkeita, panssarivaunuja ja hävittäjiä.