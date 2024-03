”He eivät lähtisi pois koskaan” – Vladimir Putinilta outo väite Puolan vaatimuksista

Venäjän presidentti Vladimir Putin esitti valtionmedian propagandisti Dmitri Kiseleville antamassaan haastattelussa ihmetystä herättäneitä väitteitä muun muassa Ukrainan sodasta.

Putin väitti länsimaiden asevoimien olleen läsnä Ukrainassa jo pidemmän aikaa.

– On tosiasia, että länsimaiden asevoimat ovat olleet läsnä Ukrainassa jo pitkän aikaa. He olivat läsnä jo ennen vallankaappausta, ja sen jälkeen heidän määränsä on kasvanut moninkertaisesti, presidentti sanoi viitaten Maidanin vallankumoukseen vuonna 2014 ja Kreml-mielisen presidentti Viktor Janukovytshin erottamiseen.

Presidentin mukaan paikan päällä on neuvonantajia ja ”ulkomaisia palkkasotilaita”. Ukrainan puolustustaistelun tueksi koottiin keväällä 2022 vapaaehtoisista koostuva Kansainvälinen legioona. Maan asevoimien muissa yksiköissä taistelee muun muassa Georgiasta ja Tshetsheniasta kotoisin olevia vapaaehtoisia.

Vladimir Putinilta kysyttiin Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kohua herättäneistä lausunnoista. Macron sanoi helmikuun lopulla epämääräisesti, ettei joukkojen lähettämisen mahdollisuutta pitäisi rajata pois.

– Mutta jos puhumme muiden valtioiden virallisista sotilasosastoista, niin olen varma, ettei tämä muuttaisi taistelukentän tilannetta. Tämä on tärkeintä. Aivan kuin se, etteivät asetoimitukset ole muuttaneet mitään, Putin sanoi.

Presidentti esitti erikoisen teorian siitä, että puolalaisia joukkoja voitaisiin sijoittaa Ukrainan ja Valko-Venäjän rajalle ukrainalaisten yksiköiden vapauttamiseksi rintaman muihin osiin. Hän toisti samalla perättömän väitteen Puolan aluevaatimuksista.

– Silloin Puolan joukot eivät koskaan lähtisi pois, näin uskon. He unelmoivat niiden maiden palauttamisesta, joita he pitävät historiallisesti ominaan, ja jotka heidän mielestään ”kansakuntien isä” Josif Stalin otti heiltä ja siirsi Ukrainalle, Vladimir Putin sanoi.

Dmitri Kiselev kysyi presidentiltä, harkitsiko hän sodan alkuvaiheen vaikeimpina hetkinä taktisten ydinaseiden käyttöä. Kiselev mainitsi venäläisten vetäytymisen Harkovan alueelta ja Hersonin kaupungista Ukrainan vastahyökkäysten jälkeen.

Vladimir Putin sanoi, ettei joukkotuhoaseiden käytölle ole ollut tarvetta. Hän ei maininnut rintaman romahdusta Harkovassa syksyllä 2022, mutta sanoi vetäytymisen Hersonista tapahtuneen sotilasjohdon suosituksesta.

– Tämä ei tarkoittanut sitä, että rintamamme olisi ollut romahtamassa. Tilanne oli kaukana tästä.

– Kun kävi mahdottomaksi huoltaa [Dneprin länsipuolella] olevaa ryhmittymää, niin olisimme kärsineet kohtuuttomia tappioita, Putin sanoi.

Hän huomautti, että Venäjällä on ydinaseiden käyttöä ohjaavat periaatteet.

– Olemme valmis käyttämään mainitsemiasi aseita, jos pelissä on Venäjän valtion olemassaolo, suvereniteettimme ja itsenäisyytemme. Kaikki on kerrottu strategiassamme, emme ole muuttaneet sitä, Vladimir Putin totesi.

