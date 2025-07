Havainto Venäjän sotilaista: Pelkäävät enemmän esimiehiään kuin vihollista

Arvioiden mukaan jopa 1,3 miljoonaa venäläissotilasta on haavoittunut tai kuollut sodassa. Valtavilla tappioilla ei kuitenkaan näytä olevan mitään merkitystä Kremlille. Rintamalle myös virtaa koko ajan uusia venäläissotilaita.

– Kyse on siitä, että sotilaille kaadetaan rahaa. Tämä ei ole enää liikekannallepanoa tai asevelvollisuutta – syksystä 2022 lähtien on ollut käytössä järjestelmä, jossa ihmisille maksetaan siitä, että he taistelevat, sanoo everstiluutnantti evp. Joakim Paasikivi Svenska Dagbladet -lehdelle.

Hänen mukaansa sotilaille tarjotaan jopa kymmenkertaista palkkaa rintamalle menosta. Värväystä harjoitetaan varsinkin Venäjän köyhillä alueilla.

Paasikivi arvioi, että Venäjällä on yhä kymmeniä miljoonia värvättävissä olevia miehiä. Pulaa heistä ei siis ole.

– Ei käy niin, että ihmiset loppuisivat. Kyse on kuitenkin koulutuksesta, kalustosta ja johtajuudesta.

Rahan lisäksi toinen Venäjän armeijaa ohjaava voima on Paasikiven mukaan sisäinen kauhu ja pelko.

– Venäjän puolella ei välitetä omien sotilaiden hengestä, vaan käytetty taktiikka on äärimmäisen kallis sekä kaluston että ihmisten osalta, hän toteaa.

– Kun pelkää enemmän omia esimiehiä kuin vihollista, silloin mennään eteenpäin.