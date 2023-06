Havainto rintamalta: Venäjän joukot muuttivat toimintaansa

Venäjän joukot Ukrainassa ovat New York Timesin mukaan muuttaneet taktiikkaansa taistelukentällä.

Hyökkääjä on harjoittanut sodan alusta lähtien epäjärjestelmällistä taktiikkaa. Sodan alusta lähtien Venäjä on voittanut alueita itselleen pelkällä tulivoimalla.

Nyt se on pyrkinyt sopeutumaan ukrainalaisten taktiikkaan.

New York Times kertoo, etteivät venäläiset panssarikolonnat esimerkiksi enää ryntää alueille, joilla ne voivat vaurioitua tai tuhoutua nopeasti. Joukot käyttävät yhä useammin droneja ja tiedusteluiskuja, sekä joskus pelkkää huutamista, paikantaakseen ukrainalaisten juoksuhaudat ennen iskuja.

Ukraina lähtee vastahyökkäykseen hyvin aseistettuna ja sen tukena ovat niin parantunut viestintäteknologia kuin länsimaiset aseetkin. Venäläisjoukot ovat kuitenkin parantaneet myös omaa puolustustaan, tykistökoordinaatiota ja ilmatukea, mikä voi saada sodankäynnin näyttämään hyvin erilaiselta, kuin sodan alkuvaiheessa.

Länsimaiset viranomaiset ovat todenneet, että tämä kehitys Venäjän joukoissa tekee siitä kovemman vastustajan, varsinkin, kun Venäjä taistelee puolustautuen ja hyödyntäen omia vahvuuksiaan. Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan Venäjän joukot eivät kuitenkaan yleisesti ottaen ole kehittyneet, vaikka Venäjä onkin muuttanut taktiikkaansa.

Erään yhdysvaltalaisviranomaisen mukaan Venäjän puolustus on järjestetty kerroksittain ja kuukausien takaiskuista ja tappioista huolimatta se on osoittanut päättäväisyyttä jatkaa taistelua. Venäjän ilmapuolustus ja maan kyky häiritä radiota, sekä pudottaa lennokkeja on edelleen ratkaiseva. Ukrainan joukot ovat edetessään myös entistä enemmän Venäjän ilmatuen uhkaamia.