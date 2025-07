Havainto etulinjasta: Heikosti koulutetut uhrataan ensimmäisessä aallossa

Venäjän joukot jatkavat hyökkäysoperaatioitaan Itä-Ukrainan Pokrovskin suunnalla keskittyen erityisesti kaupungin itäiseen sivustaan, kertoo ukrainalaisen droneyksikön komentaja.

– Komentajan mukaan Venäjän sodanjohto lähettää heikosti koulutettua jalkaväkeä tutkimaan Ukrainan puolustusta, minkä jälkeen paremmin koulutetut ja varustetut joukot hyökkäävät Ukrainan heikkoihin kohtiin, toteaa amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan

Venäjän joukkojen kerrotaan hyökkäävän Pokrovskin koillis-, itä-, kaakkois-, etelä- ja lounaispuolella.

Venäjä on yrittänyt vallata Pokrovskia viimeisen vuoden ajan. Kaupunki on Ukrainalle strategisesti tärkeä huoltokeskus.