Hätäkeskukseen soitellaan jäätyneistä joutsenista – pelastuslaitokselta neuvo

Hätäkeskukseen on tullut uudenvuodenaattona kymmenkunta soittoa jäätyneistä joutsenista, kertoo Helsingin pelastuslaitos tiedotteessaan. Nyt pelastuslaitos neuvoo, miten tällaisessa tilanteessa on toimittava.

Pelastuslaitokselta muistutetaan, että joutsenet ovat sopeutuneet kylmiin olosuhteisiin hämmästyttävän hyvin. Joutsen voi jäätyä kiinni jäähän vain harvoin.

Pitkäkaulaisten siivekkäiden hämmästyttävään kylmänkestävyyteen on monia syitä.

– Joutsenilla on jaloissaan erikoisempi verenkierto. Se pitää kudokset sulana ja estää jäätymisen, vaikka lintu seisoo tuntikausia jäällä, tiedotteessa valistetaan.

Joutsenet eivät myöskään pysy paikallaan, vaan ne vaihtavat paikkaa ja liikkuvat säännöllisesti. Tämä estää jään muodostumisen ympärille.

– Lisäksi linnut hakeutuvat sulapaikoille – virtavesiin, merialueille ja jopa lämpimiin jätevesien kohtiin, joissa vesi ei jäädy, tiedotteessa kerrotaan.

Jos joutsen kuitenkin näyttää olevan kylmissään, kyse voi olla siitä, että joutsen on sairastunut, jäänyt paikoilleen ja siksi jäätynyt. Tämä on pelastuslaitoksen mukaan kuitenkin harvinaista, eikä liity normaaliin talvikäyttäytymiseen.

Mutta mitä pitäisi tehdä, jos tällaisen joutsenen havaitsee?

Helsingin alueella pelastuslaitoksella on eläinpelastusyksikkö, joka auttaa pulaan joutuneita lemmikki- ja tuotantoeläimiä. Luonnonvaraisten eläinten suhteen eläinpelastusyksikkö hoitaa tilanteet, joissa eläin aiheuttaa ihmisille vaaraa tai suurta haittaa, tai eläintä ei ole mahdollista pelastaa omin avuin ja ilman apuvälineitä.

Eläinpelastusyksikkö on syytä hälyttää paikalle hätänumeron kautta, jos eläin aiheuttaa järjestyshäiriötä tai vaaraa ihmisille tai liikenteelle, tarvitsee pelastamista paikasta, josta se ei omin avuin ja ilman apuvälineitä pääse pois, tai kyseessä on akuutti eläinsuojelullinen asia, esimerkiksi vakavasti loukkaantunut eläin tai meneillään oleva eläinrääkkäys.

Mikäli hätäkeskus arvioi, ettei tehtävää tarvitse välittää viranomaisille, voi eläimen toimittaa omatoimisesti Korkeasaaren villieläinsairaalaan.

Joutsenista pelastuslaitoksella on kuitenkin lyhyt ja ytimekäs viesti.