Harvinainen tilanne: Vladimir Putinia ripitettiin julkisesti

Venäjän presidentti Vladimir Putin joutui kuulemaan harvinaista julkista arvostelua perjantaina, kun tämän virkaveli, Tadzikistanin presidentti Emomalii Rahmon peräänkuulutti maalleen kunnioitusta. Presidentit osallistuivat Venäjän ja Keski-Aasian maiden väliseen kokoukseen Kazakstanin pääkaupunki Astanassa.

Tadzikistan on entinen neuvostotasavalta, ja sen välit Venäjään ovat yhä läheiset. Venäjällä on muun muassa sotilastukikohta Tadzikistanissa.

Vaikka presidentti Rahmon kuvailikin puheessaan Venäjää maansa ”keskeisimmäksi strategiseksi kumppaniksi”, oli Venäjää kriittiseen sävyyn käsitellyt puhe kuitenkin merkille pantava, arvioi Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt.

– Ajat ovat muuttumassa. Huomionarvoinen tilitys Tadzikistanin presidentiltä Venäjää kohtaan Astanan kokouksessa, Bildt kirjoittaa Twitterissä.

– Hänen turvallisuutensa on kuitenkin vielä riippuvainen maahan sijoitetusta venäläisjoukoista, Bildt muistuttaa.

Puheessaan Rahmon vaati Venäjää kunnioittamaan Tadzikistania, verraten maan kohtelua siirtomaakansoihin. Hän myös kehotti Venäjää lisäämään investointejaan maassa.

– Loppujen lopuksihan juuri meikäläiset vierastyöläiset lähtevät Venäjälle töihin. He eivät pelkästään lähde tienaamaan rahaa, vaan tekemään töitä, Rahmon sanoi

Bildtin jakamalla videolla Putin tutkii papereitaan ja tekee muistiinpanoja Rahmonin puheen aikana.

Times are changing. A remarkable tirade by the 🇹🇯 president against 🇷🇺 at the Central Asia – Russia summit in Astana. But his security is still dependent on 🇷🇺 forces in the country. pic.twitter.com/wOL3RlGn0J

