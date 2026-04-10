Harvinainen lintu ilmestyi Suomeen, havaintoja eri puolilta maata

Suomessa on kevään aikana tehty lukuisia havaintoja harvinaisesta mandariinisorsasta, kertoo Birdlife Suomi. Linnusta on tehty havaintoja ainakin Turussa, Salossa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa.
Mandariinisorsa on alun perin Itä-Aasiasta kotoisin oleva sorsalintu, jota tavataan satunnaisesti myös Euroopassa ja Suomessa. Erityisesti koiras erottuu muista sorsalajeista kirkkaanvärisellä höyhenpuvullaan, kun taas naaras on vaatimattomamman ruskeasävyinen.
Tämän kevään aikana on tehty havaintoja muistakin harvinaisista linnuista. Kevään toistaiseksi harvinaisin lintu oli Kiteellä viime viikon perjantaina ja lauantaina nähty tammitikka.
Se on eteläinen laji, joka viime vuosina on levittäytynyt pohjoiseen ja pesii nykyään jo Virossakin. Tammitikka on kuitenkin havaittu vain kerran aiemmin Suomessa: Asikkalassa runsaat 15 vuotta sitten.
Raisiossa on kevään aikana tehty havainto harvinaisesta kattohaikarasta. Muita harvinaisia lintuhavaintoja ovat olleet Kiteellä nähty mustapyrstökuiri ja Paraisten Jurmossa tavattu keltahemppo.
