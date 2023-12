Harvempi kuin joka toinen Israel-vastaista iskulausetta huutava tietää, mistä on kyse

Loppuvuoden mittaan järjestetyissä mielenosoituksissa niin Suomessa kuin maailmalla on käytetty vanhaa iskulausetta ”joelta merelle, Palestiina tulee olemaan vapaa”.

Palestiinan tukijat sanovat sen viittaavan vuoteen 1948, jolloin noin 700 000 palestiinalaista eli 85 prosenttia alueen arabiväestöstä siirtyi perustetun Israelin valtion alueelta.

Iskulausetta on pidetty myös antisemiittisenä. Israelin entinen pääministeri Naftali Bennett sanoo ”meren” viittaavaan Välimereen ja ”joen” Jordanvirtaan. Hänen mukaansa iskulause käytännössä tarkoittaa israelilaisten häätämistä alueelta. Saksassa iskulause on kielletty.

Kalifornian yliopiston professori Ron Hassner huomauttaa monien yliopisto-opiskelijoiden ottaneen iskulauseen käyttöön tietämättä sen varsinaisesta sisällöstä juuri mitään.

Hänen teettämänsä kyselyn perusteella 33 prosenttia kertoo kannattavansa iskulausetta voimakkaasti ja 53 prosenttia ainakin jossain määrin. Kysely pohjautui 250 opiskelijan vastauksiin eri puolilta Yhdysvaltoja.

”Joelta merelle” -huutoa käyttävistä vain 47 prosenttia pystyi sanomaan, mihin jokeen ja mihin mereen siinä viitattiin. Vastauksissa mainittiin virheellisesti Niili, Eufrat-joki, Karibianmeri, Atlantti ja Kuollutmeri, joka on todellisuudessa järvi.

Alle neljäsosa opiskelijoista tiesi, kuka Fatah-puolueen perustaja ja Palestiinan vapautusjärjestö PLO:n puheenjohtaja Jasser Arafat oli. Vastaajista yli kymmenen prosenttia luuli hänen olleen Israelin ensimmäinen pääministeri.

Kuultuaan iskulausetta koskevat perusfaktat noin kaksi kolmasosaa vastaajista kertoi muuttaneensa mieltään ja suhtautuvansa iskulauseeseen kielteisesti.

– Ei ole häpeä olla tietämätön, paitsi jos henkilö huutaa miljoonien ihmisten tuhoamisesta, professori Ron Hassner kirjoittaa Wall Street Journal -lehdessä.

From which river to which sea? “Only 47% of the students who embrace the slogan were able to name the river & the sea. Some of the alternative answers were the Nile & the Euphrates, the Caribbean, the Dead Sea (which is a lake) & the Atlantic…. There’s no shame in being… pic.twitter.com/sdfT0CYrHS

— Izabella Tabarovsky (@IzaTabaro) December 6, 2023