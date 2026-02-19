Härskiä ryöväystä – Kremlin sotabudjetti valuu korruptioon

Eläköitynyt venäläinen vara-amiraali on tuomittu yli puolen miljardin ruplan eli noin 5,5 miljoonan euron kavaltamisesta. Varat oli tarkoitettu ilmatorjuntajärjestelmien korjaamiseen.
Moskovan alueen sotilastuomioistuin katsoi Nikolai Kovalenkon syyllistyneen laajaan petokseen, joka koski puolustusministeriön neljää eri hanketta vuosina 2013–2017.
Evp-upseeri oli ostanut puolella miljoonalla eurolla viallisia komponentteja Ukrainasta vuonna 2012 eli kaksi vuotta ennen Krimin niemimaan miehitystä. Osat toimitettiin eteenpäin, ja niiden väitettiin olleen korjattuja.
Kovelankon ohella tuomion sai useita muita siviilejä ja asevoimien työntekijöitä. Huijaukseen osallistui johtohahmoja Saratovin radiotehtaalta sekä Sojuz-M- ja Elektopribor-yhtiöistä.
Kovalenkon tuomio oli 4,5 vuotta vankeutta, mutta hänet vapautettiin heti terveyssyistä. Sakkoja kertyi reilut 5 000 euroa. Kuusi rikoskumppania tuomittiin sakkojen ohella 3–8 vuoden vankeusrangaistuksiin. Syylliseksi todetut upseerit menettivät sotilasarvonsa.
Tapauksen esiin nostanut historioitsija Chris Owen arvioi Venäjän asevoimiin liittyvien korruptiokohujen osoittavan, miksi suuri osa Venäjän kalustosta oli heikossa kunnossa Ukrainan sodan alkuvaiheessa keväällä 2022.
– Korruptoituneet sotilasvirkailijat ja alihankkijat ovat ryövänneet järjestelmällisesti Venäjän asevoimien budjettia vuosikymmeniä, ja tämä on vain yksi monista tapauksista, Owen kirjoittaa X:ssä.