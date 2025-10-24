Harmaa sää ja sateet jatkuvat viikonloppuna

Perjantaina Suomen pohjoispuolitse liikkuva matalapaine on tuonut hajanaisia sateita maan itä- ja pohjoisosaan. Sen mukana etelästä on noussut verrattain lämmintä ilmaa Suomeen. Maan länsiosassa sateet ovat jääneet vähäisiksi, mutta lauantaina vastaisena yönä Suomea lounaasta viistävä matalapaine tuo sateita maan etelä- ja keskiosaan, Foreca kertoo.

Illalla ja yöllä Suomen pohjoispuolella olevan matalapaineen väistyessä sää selkenee Keski- ja Pohjois-Lapissa luoteesta alkaen. Yölämpötila on pilvisillä alueilla yleisesti 3 ja 10, Lapin selkeillä alueilla 0 ja –10 asteen välillä.

Lauantaina sadealue liikkuu maan etelä- ja keskiosan yli kohti pohjoista. Enimmät sateet painottuvat maan länsiosaan, kun taas idässä sateet ovat hajanaisempia. Lapissa on aluksi laajalti selkeää, mutta päivän kuluessa pilvisyys lisääntyy. Idänpuoleinen tuuli voimistuu etelästä alkaen kohtalaiseksi.

Päivälämpötila on maan etelässä 8–12, maan keskiosassa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 4–8 astetta. Lapissa lämpötila on enimmäkseen –3 ja +3 asteen välillä.

Illaksi sateet liikkuvat Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen, yön aikana sateita leviää Lappiin. Lapissa sataa aluksi lunta tai räntää, mutta jo yön aikana sade alkaa muuttua etelästä alkaen vedeksi.

Maan etelä- ja keskiosassa sää tilapäisesti poutaantuu illalla, mutta seuraava sadealue saapuu jo yöksi maan eteläosaan. Sumua tai tihkusateita voi esiintyä eri puolilla maata.

Yölämpötila on suuressa osassa maata 3 ja 10 asteen välillä, Etelä-Lapissa ja Koillismaalla nollan molemmin puolin ja Keski- ja Pohjois-Lapissa 0–5 astetta pakkasella.

Ensi viikolla Suomi kuuluu edelleen laajaan matalapaineen alueeseen. Alkuviikolla sää on päivästä toiseen enimmäkseen pilvinen ja hajanaisia sateita tulee ajoittain eri puolilla maata. Keski- ja Pohjois-Lapissa vesi- ja lumisateet vuorottelevat.

Sää on ajankohtaan nähden lauhaa, mutta etenkin Lapin eteläpuolisella alueella lämpötilat kääntyvät alkuviikolla loivaan laskuun. Päivisin lämpötila on suuressa osassa maata 3 ja 9 asteen välillä, Keski- ja Pohjois-Lapissa nollan vaiheilla.

Öisin lämpötila pysyttelee enimmäkseen 0–5 astetta plussan puolella, mutta pilvipeitteen rakoillessa ja Pohjois-Lapissa voi lämpötila käväistä muutaman asteen verran pakkasella.

Viikon puolivälin jälkeen säässä tapahtuu muutos vaihtelevampaan suuntaan, mutta samalla ennusteen epävarmuus kasvaa. Sään ennustetaan kuitenkin jatkuvan ajankohtaan nähden lämpimämpänä.

Laaja ja hidasliikkeinen matalapaineen alue näyttää antavan viikon loppupuolella periksi, mutta lounaasta saapuu edelleen sadealueita tasaisella syötöllä. Sen lisäksi etelästä alkaa vähitellen vahvistua Suomen itäpuolelle korkeapaineen selänne, joka voisi Suomeen ulottuessaan tuoda hetkittäin poutaisempaakin säätä.