”Häpeällisin hetki” – Ukrainan ex-ulkoministeri ihmettelee Euroopan johtajien paniikkia

Länsi katsoi Ukrainaa liian pitkään ”venäläisten lasien läpi”, toteaa Ukrainan entinen ulkoministeri Dmytro Kuleba virolaisen Delfi -uutissivuston haastattelussa.

– Siksi Moskova pystyi valloittamaan Krimin. Siksi Venäjää ei pakotettu pois Donbassista vuonna 2014. Ja siksi (Vladimir) Putin hyökkäsi Ukrainaan vuonna 2022, koska hän tunsi lännessä heikkoutta ja päättämättömyyttä, Kuleba sanoo.

Länsi olisi Kuleban arvion mukaan valmis hyväksymään Ukrainan katoamisen maailmankartalta.

– Jos ei olisi ollut Ukrainan kansan sankarillista vastarintaa ja valtion ennennäkemätöntä kestävyyttä, länsi olisi hyväksynyt maani kuoleman. He olisivat tulleet hautajaisiin, pitäneet ylistyspuheita ja vannoneet, ettei tällaista enää koskaan tapahtuisi sekä tukeneet jotain, joka kutsuu itseään Ukrainan pakolaishallitukseksi. Tämä olisi jatkunut vuosia, jopa vuosikymmeniä, entinen ulkoministeri kuvailee.

– Tämä oli tilanne sodan alussa, hän jatkaa.

Myöhemmin länsi on antanut taloudellista ja sotilaallista tukea Ukrainalle. Lännen johtajia on kuitenkin moitittu liian varovaisiksi. Apua Ukrainalle on tullut usein liian vähän ja liian myöhään.

Kuleban mukaan länsijohtajien ajattelun ydintä on välttää sodan laajentuminen ja eskaloituminen hinnalla millä hyvänsä.

Tämä hänen mukaansa näkyi reaktioissa, kun Ranskan presidentti Emmanuel Macron väläytti taannoin ajatustaan lähettää eurooppalaisia joukkoja Ukrainaan. Muut valtionpäämiehet kiirehtivät julkisuuteen torppaamaan asian.

– Lännen häpeällisin hetki oli se, kun Ranskan presidentin kollegat joutuivat paniikkiin. Se oli heidän vaistomainen reaktionsa. Olen täysin varma, että Putin ja hänen lähipiirinsä Kremlissä nauroivat, kun Euroopan johtajat ilmoittivat toinen toisensa perään, etteivät he koskaan lähetä joukkoja Ukrainaan, Kuleba sanoo.

Lännen johtajat osoittivat pelkonsa Venäjälle.

– En kutsuisi heitä pelkuriksi, vaan annan tämän vain esimerkkinä tilanteesta, jossa poliitikkoja hallitsee sama vaisto eli perusvaisto olla eskaloimatta. Ja tämän sodan aikana mikään konsepti ei ole aiheuttanut enempää haittaa Ukrainalle kuin ei-eskaloimisen käsite.