Hänet Vladimir Putin myrkytti kahdesti – tätä miestä Kreml pelkää

Venäläinen oppositiovaikuttaja, entinen oligarkki Mihail Hodorkovski pohtii Twitterissä, miksi Kreml pitää Vladimir Kara-Murzaa niin suurena uhkana.

– Venäjän presidentti Vladimir Putin yritti myrkyttää (oppositiopoliitikko, toimittaja) Kara-Murzan kahdesti. Sitten Putin passitti hänet vankilaan 25 vuodeksi, Hodorkovski sanoo.

Hänen mielestään Kara-Murzan kohtaloon kannattaa kiinnittää huomiota.

Hodorkovskin mukaan yksi Kara-Murzan elämän tärkeimmistä hahmoista oli Putinin ankarana kriitikkona tunnetuksi tullut oppositiopoliitikko Boris Nemtsov, joka murhattiin vuonna 2015.

Kaksikko tapasi ensimmäisen kerran vuonna 1999, kun Kara-Murza haastatteli Nemtsovia.

– Kara-Murza on myöhemmin kutsunut tätä ”elämän muuttavaksi kokemukseksi”, Hodorkovski kertoo.

– Hänen omien sanojensa mukaan kaksikon välille muodostui ”välittömästi yhteys”, ja Nemtsov otti Kara-Murzan neuvonantajakseen ja mentoroi häntä. He olivat ystäviä ja kollegoita siihen asti, kunnes Putinin hallinto murhasi Nemtsovin vuonna 2015.

Vuonna 2003 Kara-Murza pyrki Venäjän parlamenttiin. Nemtsovin oikeistovoimien liitto -puolue ja liberaali Jabloko-puolue tukivat häntä. Kara-Murza kritisoi kampanjansa aikana tiedotusvälineisiin kohdistuvaa valtiollista ohjausta ja hallinnon toimia poliittisten vastustajien hiljentämiseksi.

– Vuoden 2003 vaaleja ei tietenkään järjestetty reilusti, hallinto teki kaikkensa estääkseen Kara-Murzaa ja muita toisinajattelijoita voittamasta. Mutta jopa tappion kärsittyään hän pystyi kahden puolueen tukemana yhdistää demokraattisen opposition eri ryhmittymät, Hodorkovski kertoo.

Kara-Murza muutti vuonna 2004 Yhdysvaltoihin ja aloitti työt silloin itsenäisellä venäjänkielisellä RTVI- televisiokanavalla. Hän työskenteli RTVI:llä vuoteen 2012 asti, jolloin hänen journalistin akkreditointinsa peruutettiin Venäjän Yhdysvaltain-suurlähettilään Sergei Kisljakin pyynnöstä.

– Tämän jälkeen hän omisti aikansa kampanjointiin ihmisoikeuksien puolesta. Minulla on ollut etuoikeus työskennellä hänen kanssaan Vapaa Venäjä – ja Avoin Venäjä -säätiöiden parissa. Hän on kerta toisensa jälkeen osoittanut olevansa täysin sitoutunut oikeudenmukaisuuden ja demokratian edistämiseen Venäjällä, Hodorkovski toteaa.

Asuessaan Yhdysvalloissa Kara-Murza ystävystyi edesmenneen senaattori John McCainin kanssa. Senaattori vaati sanktioita henkilöille, jotka olivat syyllisiä venäläisen verolakimiehen Sergei Magnitskin kuolemaan. Kara-Murza esitteli McCainin Nemtsoville vuonna 2010.

– Yhdessä he lobbasivat kongressia vuosien ajan laajentaakseen näiden pakotteiden soveltamisalaa kattamaan kaikki ihmisoikeusloukkaukset Venäjällä ja sen ulkopuolella. Tähän päivään asti Magnitski-laki roikkuu kuin Damokleen miekka Putinin lähipiiriläisten päiden yläpuolella, Hodorkovski sanoo.

Kara-Murza ja McCain pysyivät läheisinä ystävinä senaattorin kuolemaan asti vuonna 2018.

Kara-Murza palasi Venäjälle vuonna 2012. Kolme vuotta myöhemmin hän sai yhtäkkiä sairauskohtauksen moskovalaisessa kahvilassa.

– Myöhemmin lääkärit vahvistivat, että hänet oli myrkytetty. Mutta hän on taistelija. Hän selvisi ja vietti kuusi kuukautta toipilaana Yhdysvalloissa. Sitten hän palasi Venäjälle jatkamaan työtään, Hodorkovski kertoo.

– Vuonna 2017 hänet myrkytettiin uudestaan samalla tavalla vain vajaa kaksi vuotta edellisen myrkytyksen jälkeen. Jälleen kerran hän taisteli elämästään ja voitti. Ja jälleen kerran hän palasi töihin taistelemaan vapaan ja demokraattisen Venäjän puolesta niin pian kuin kykeni.

Kara-Murza puhui viime vuonna CNN:lle kotoaan Moskovassa ja kertoi totuuden Putinista ja hänen sodastaan Ukrainassa. Hänet pidätettiin seuraavana aamuna, ja häntä syytettiin maanpetoksesta.

– Tämän vuoden huhtikuussa Magnitski-lain pakotteiden alainen tuomari antoi Kara-Murzalle (25 vuoden) vankeustuomion, Hodorkovski toteaa.

– Vladimir Kara-Murza saattaa olla vankilassa, mutta hänen työnsä tulokset kummittelevat Putinia ja hänen rikollisjoukkoaan edelleen. Hänen tarinansa on muistutus siitä, että rohkeudella ja sinnikkyydellä yksikin ihminen voi olla ratkaisevassa asemassa taistelussa tyranniaa vastaan.

