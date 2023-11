Handelsbankenin mukaan asuntokauppa elpyy ensi vuonna

Handelsbankenin mukaan nyt vanhojen osakeasuntojen kauppamäärät ovat noin kolmanneksen pienemmät kuin samaan aikaan viime vuonna. Uusien osakeasuntojen kauppa käy vielä selvästi vanhojen osakeasuntojen kauppaa heikommin.

Tilastojen perusteella syyskuussa asuntomarkkinoiden aktiviteetti oli yhä vaisua ja merkkejä kaupan piristymisestä oli vaikea löytää.

Handelsbanken arvioi vanhojen osakeasuntojen hintojen laskevan kuluvana vuonna kuusi prosenttia.

– Odotamme asuntomarkkinoiden elpyvän ensi vuoden mittaan, kun inflaatio hidastuu lisää, korot laskevat loivasti, kotitalouksen ostovoima kohenee ja kuluttajien luottamus vahvistuu. Arvioimme vanhojen osakeasuntojen hintojen nousevan prosentin verran vuonna 2024. Kaikkiaan asuntomarkkinat toipuvat eri tahtiin eri puolilla Suomea, toteaa Handelsbanken Suomen pääekonomisti Timo Hirvonen.

Korot ovat nousseet poikkeuksellisen ripeästi viimeisen puolentoista vuoden aikana. Viime aikoina korkojen nousu on kuitenkin tasaantunut, ja esimerkiksi 12 kuukauden euriborkorko on laskenut hieman. Isossa kuvassa lyhyiden markkinakorkojen nousu on käytännössä ohi.

– Odotamme, että Euroopan keskuspankki pitää keskuspankkikorot paikallaan pitkälle ensi vuoteen. Syynä tähän on euroalueen jähmeästi vaimeneva pohjainflaatio eli inflaatio ilman energiaa ja elintarvikkeita, sanoo senioriekonomisti Janne Ronkanen.

Lyhyiden markkinakorkojen laskusta huolimatta kotitalouksien on syytä tiedostaa, että asuntolainoihin sidotut euriborkorot jäävät selvästi viime vuosikymmentä korkeammalle tasolle.