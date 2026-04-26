Asuntomarkkinoilla erikoinen ilmiö – TS: Asiantuntijat ymmällään

Turussa asuntomarkkinoilla on havaittu poikkeuksellinen tilanne: vuokra-asuntoja on tarjolla ennätysmäärä samaan aikaan kun väkiluku kasvaa. Asiasta kertoi Turun Sanomat.

Tuoreiden tietojen mukaan kaupungissa on tällä hetkellä tarjolla 2 808 vuokra-asuntoa, vaikka kaupungin väkiluku on noussut nopeasti yli 210 000 asukkaan. Viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana Turkuun on muuttanut noin 10 000 uutta asukasta.

Ilmiö on herättänyt hämmennystä myös alan asiantuntijoissa.

– Se on hyvä kysymys, johon minulla ei todellakaan ole vastausta, sanoo TVT Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Teppo Forss.

Forssin mukaan tilanne on poikkeuksellinen: normaalisti vuokra-asuntoja on ollut tarjolla enintään noin tuhat kerrallaan, mutta nyt määrä on lähes kolminkertainen.

Yhtenä syynä voi arvion mukaan olla asuntojen hinnoittelu.

– Uudet vuokra-asunnot jäävät varmasti tyhjiksi hinnan takia. Uusien ja vanhojen asuntojen välinen hintakuilu on kasvanut, kun uusien asuntojen hinnat ja vuokrat eivät ole juurikaan joustaneet alaspäin, vaikka tyhjiä asuntoja on runsaasti, Turun kaupungin strategiajohtaja Timo Aro sanoo.

– Se puolestaan johtuu siitä, että uusien vapaarahoitteisten asuinrakennusten omistajina ovat sijoitus- ja pääomarahastot, jotka eivät halua vuokria alentamalla antaa signaalia, että asuntojen hinnoissa joustetaan