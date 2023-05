Hän on Ukrainan pelätty tiedustelujohtaja – ”Voitto on mahdoton ilman Krimin vapautusta”

Ukrainan sotilastiedustelu, (HUR) johtaja Kyrylo Budanov ei pelkää Venäjän terrorismisyytöksiä, uutisoi Yahoo News.

Joulun jälkeen Ukraina iski kaukana maiden välisestä rajasta sijaitsevaan lentotukikohtaan Saratovissa. Tämän jälkeen Budanov kommentoi, että vastaavia Venäjän selustaan kohdistuvia iskuja tultaisiin näkemään jatkossa enemmänkin.

Washington Postin mukaan Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA:n täytyi alkuvuodesta suostutella HUR hylkäämään sodan vuosipäivälle suunnitellut iskut Novorossijskin satamaan.

Budanovin johtaman HUR:n on myös väitetty olleen niin Krimin siltaan kuin äärikansallismielisen Aleksandr Duginin tyttäreen Daria Duginaan kohdistuneen iskun takana. Nämä syytökset HUR virallisesti kieltää, eikä Budanovkaan suostu niitä kommentoimaan.

– Sanon vain, että olemme tappaneet venäläisiä ja jatkamme venäläisten tappamista missä päin maailmaa tahansa Ukrainan voittoon asti.

Budanov muistuttaa, että nykytilanne ei johdu siitä, että hän olisi tullut hulluksi ja alkanut tappaa ihmisiä Moskovassa, vaan siitä, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vuonna 2014.

– Se, mitä he kutsuvat terrorismiksi, me kutsumme vapautukseksi, Budanov toteaa ja huomauttaa, että Venäjä on syyttänyt Budanovia terrorismista jo vuodesta 2016.

Moskovan Lefertovon piirin käräjäoikeus tuomitsi huhtikuussa Budanovin poissaolevana muun muassa terroristisen ryhmittymän perustamisesta sekä laittomasta aseiden ja räjähteiden hankkimisesta.

Budanov uskoo, että lähes 15 kuukautta kestänyt sota on kuluttanut Venäjän sotilaallisen, taloudellisen ja poliittisen kyvyn käynnistää uusia hyökkäyksiä. Etenkin ohjusvarastot ovat huvenneet kovaa vauhtia.

– He [venäläiset] yrittävät täyttää ohjusvarastojaan, jotta he voisivat vastata vastahyökkäykseemme. Tosiasia on, että heidän varastonsa ovat kuitenkin lähes tyhjillään.

Budanovin mielestä se, että hyökkääjällä ei ole enää kykyä hyökkäyksiin ei tarkoita, etteikö se olisi kykeneväinen puolustautumaan suunnitellulta vastahyökkäykseltä.

Tiedustelujohtaja on kuitenkin varma siitä, että Venäjän miehittämä Krimin niemimaa ei tule jäämään Venäjän haltuun. Vaikka länsimaissa on oltu huolissaan, että Krimin valtaaminen takaisin voisi pakottaa Venäjän turvautumaan ydinaseisiin, Budanov ei pelkää Venäjän reaktiota.

– Krim vapautetaan, koska voitto on mahdoton ilman Krimin vapautusta, Budanov linjaa.

Venäjä saa Budanovilta tunnustusta informaatiosodankäynnin taidostaan ja kyvystään kääntää tappiotkin voitoksi. Esimerkiksi hän nostaa kuvitteelliseen tilanteen, jossa Kremliin iskettäisiin ohjuksella. Venäjä maalaisi tämänkin iskun voitoksi, väittäisi, että iskulla vältettiin paljon pahempi kohtalo ja että iskun pitikin osua juuri sinne, mihin se osui.

Venäläiset uskovat Budanovin mukaan tällaiset ”typeryydet”, vaikka se kuulostaakin vitsiltä.

Kaikesta huolimatta HUR:lla on poikkeuksellinen kyky kerätä tietoa Venäjältä. Jopa tiedustelupalvelun logo, jota koristaa pöllö, kuvastaa tätä. Venäjän ulkomaantiedustelun erikoisjoukkojen tunnus on lepakko, joita pöllöt syövät.

HUR on sodan aikana onnistunut keräämään paljastavia tietoja Venäjän ulkomaantiedustelu GRU:n eliittiyksikkö 29155:n jäsenistä, joiden on epäilty olleen vastuussa Sergei Skripalin murhayrityksestä Isossa-Britanniassa. Näihin tietoihin kuuluu passitietoja ja ultraäänikuvia yksikön komentajan Andrei Averjanovin eturauhasen magneettitutkimuksesta.

Budanov naurahtaa, kun häneltä kysytään, miten HUR on onnistunut tässä.

– Meillä on kyvykkyyksiä Venäjällä, melko voimakkaita sellaisia, Budanov toteaa.