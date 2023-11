Hamasin tolkuton asearsenaali videolla – räjähdevöitä, sinkoja ja ohjuksia

Israelin puolustusvoimat IDF on julkaissut X-tilillään videon (alla) Hamasin hyökkääjiltä 7. lokakuuta tehdyn iskun jälkeen löydetyistä aseista.

IDF huomauttaa, että video näyttää vain pienen osan terroristien käyttämistä aseista. Joukossa on 1493 käsikranaattia ja räjähdettä, 760 sinkoa, 427 räjähdevyötä, 375 ampuma-asetta ja 106 rakettia ja ohjusta.

IDF kertoo myös yhdessä Israelin turvallisuuspalvelun kanssa eliminoineensa Hamasin aseistuksesta vastanneen Mohsen Abu Zinan.

Abu Zinan oli IDF:n mukaan yksi Hamasin tärkeimmistä asekehittäjistä, joka oli erikoistunut muun muassa raketteihin. Verkkouutiset kertoi aiemmin, että asesalakuljetuksen lisäksi Hamas on järjestänyt Gazan tunneleissa omaa asetuotantoaan muun muassa romumetallista improvisoimalla.

– Jatkamme operointia Gazassa Hamasin eliminoimiseksi, IDF sanoo päivityksessään.

Raw footage: Here are some of the weapons found on Hamas' terrorists on October 7th.

1,493 hand grenades and explosives, 760 RPGs, 427 explosive belts, 375 firearms, 106 rockets and missiles.

These are just a few of the weapons used to massacre over 1,400 Israeli civilians.… pic.twitter.com/TFVpSqNxtH

— Israel Defense Forces (@IDF) November 7, 2023