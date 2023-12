Hamasin pataljoonan väitetään hajonneen, tunneleita tuhottu

Israelin asevoimat (IDF) ilmoittaa tuhonneensa äärijärjestö Hamasin valtavan tunneliverkoston Gazan kaupungin keskustassa. Räjäytystyöt olivat 401. panssariprikaatin pioneerien vastuulla.

Hamasin johtohahmojen uskotaan piileskelleen alueella lokakuun 7. päivänä aloitetun yllätyshyökkäyksen aikaan. Tunneliverkosto oli yhteydessä useisiin asuntoihin ja toimistoihin. Times of Israel -lehden mukaan valtaeliitin asuinalueelle rakennettuihin tunneleihin oli varastoitu runsaasti ruokatarvikkeita ja vettä.

Kahden israelilaissotilaan ilmoitettiin kuolleen taisteluissa. Operaatiossa on kaatunut yhteensä 139 sotilasta.

IDF ilmoittaa saaneensa haltuun Shejaiyan asuinalueen, jota pidettiin Pohjois-Gazan vahvimmin linnoitettuna Hamas-tukikohtana. Alueella käytiin joulukuun aikana kiivaita taisteluita. Shejaiyaan sijoitetun Hamasin pataljoonan arvioidaan käytännössä tuhoutuneen. Tulitaisteluissa on ollut viime päivinä mukana muita palestiinalaisia miliisijoukkoja.

Sotaa seuraavan ISW-ajatuspajan mukaan palestiinalaistaistelijat ovat jatkaneet vastarintaa Khan Yunisin kaupungin pohjois- ja itäpuolilla. Raketteja on ammuttu edelleen kohti Tel Avivia ja muualle Israeliin.

Hajanaisia tulitaisteluita on käyty lisäksi Länsirannan puolella. Al-Aksan marttyyrien prikaatit ilmoitti tehneensä räjähdeiskun Israelin sotilaita vastaan alueen länsiosissa.

Uhka konfliktin laajenemisesta pohjoisessa on edelleen olemassa. Iranin tukema Hizbollah-miliisi teki viimeisen vuorokauden aikana yli kymmenen raketti-iskua ja muuta hyökkäystä rajan yli.

An inside look into a Hamas terrorist tunnel exposed under the home of a close confidant of Hamas' leader in Gaza, Yahya Sinwar. pic.twitter.com/8id78kF2W7

— Israel Defense Forces (@IDF) December 20, 2023