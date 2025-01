Hamas on ilmoittanut kolme panttivankia, jotka se vapauttaisi sunnuntaina

Tulitauko Gazassa on nyt voimassa, Israelin pääministerin kanslia kertoo lausunnossaan. Asiasta kertoi CNN.

Hamas on julkistanut kolmen israelilaisen panttivangin nimet, jotka vapautetaan sunnuntaina, Hamasin tiedottajan Abu Obaidan lausunnossa kerrotaan.

Nimet on Hamasin mukaan toimitettu neuvottelijoille.

Israelin pääministerin kansliasta on vahvistettu, että Israel on saanut listan. Lausunnossa kerrotaan, että Israel tutkii parhaillaan yksityiskohtia ja Israelin armeija on ilmoittanut tilanteesta panttivankien perheille.

Israelin asevoimat ilmoitti aiemmin, että tulitauko ei astu voimaan ennen kuin Hamas ilmoittaa panttivankien nimet, jotka se vapauttaa sunnuntaina.