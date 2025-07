Hälytys Venäjän etulinjan takaa: Katastrofi pahenee päivä päivältä

Ukrainan miehitettyjä alueita piinaa syvenevä ekologinen ja taloudellinen kriisi, johon liittyy kriittinen vesipula, nopea aavikoituminen ja maatalouden ja teollisuuden romahtaminen, kertoo brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen.

– Venäjä tekee vain vähän tilanteen ratkaisemiseksi, hän sanoo X-palvelussa.

Etelä- ja Itä-Ukrainassa on kuuma ja kuiva kesäilmasto, jota ilmastonmuutos pahentaa.

Owen korostaa, että vesihuolto on riippuvainen sodassa laiminlyödystä tai tuhoutuneesta infrastruktuurista.

– Seuraukset alkavat nyt selvitä. Vaikka pulaa on esiintynyt aiemminkin, sellaista ei ole aiemmin koettu tässä mittakaavassa.

Sotabloggaaja Sergei Koljasnikov korostaa Telegramissa, mitä Donbasissa tapahtuu:

– Donbas tukehtuu ilman vettä.

Hän kertoo, että juomaveden saantia on rajoitettu heinäkuun ajaksi.

– Älkää teeskennelkö, että kaikki on hyvin. Koska Donbasissa on veteen liittyvä hätätilanne, joka pahenee päivä päivältä.

Sotabloggaaja Rybarin Telegram-kanavalla todetaan, että ”kesäkausi ja kuumuus pahentavat jälleen Donetskin viime vuosien kroonista ongelmaa – vesipulaa ja jätevesiongelmia.

– Tykistötulesta ja infrastruktuurin tuhoamisesta on tullut karua todellisuutta asukkaille. Vaikka rintamalinja liikkuu länteen, vesitilanne ei ole helpottunut.

– Perinteinen selitys – heidän (venäläisten) mukaansa meidän on vallattava [Ukrainan hallussa oleva] Slovjansk ja kunnostettava Donets–Donbass-kanava – ei enää vaikuta monista vakuuttavalta. Tämä on pitkän aikavälin tehtävä. Ja ihmiset tarvitsevat vettä nyt.

Rybarin mukaan alueellisten viranomaisten tulisi aktiivisemmin laatia väliaikaisia vesihuoltosuunnitelmia sen sijaan, että vastuu siirretään sotilaallisille toimille.

– Paikallisia ratkaisuja tarvitaan nyt – ja niitä on löydettävissä.

Donetskin kansantasavallan kansalaiskamarin puheenjohtaja kutsui tilannetta katastrofaaliseksi radiohaastattelussa.

1/ The occupied regions of Ukraine are facing a deepening ecological and economic crisis, with critical shortages of water, rapid desertification, and the collapse of agriculture and industries across the occupied territories. Russia is doing little to resolve it. ⬇️ pic.twitter.com/xosB2v1G61

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) July 17, 2025