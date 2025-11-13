Venäjän asevoimiin perustettiin hiljattain uusi miehittämättömien järjestelmien aselaji, jonka pääasiallinen tehtävä on Ukrainan kaluston tuhoaminen.

Komsomolskaja Pravda -lehden haastattelema eversti Sergei Ishtuganov sanoo, että drooneja käytetään lähes jokaisessa keskisen sotilaspiirin alaisessa yksikössä. Viime viikkoina tämä on näkynyt Pokrovskin ja Myrnohradin lähialueella käydyissä kiivaissa taisteluissa, joissa Ukrainan huoltolinjat ovat olleet jatkuvien lennokki-iskujen kohteena.

Venäläismedian mukaan miehittämättömiä järjestelmiä on käytössä huomattavasti enemmän kuin vielä vuosi sitten. Venäjän väitetään saaneen etulyöntiaseman taivaalla käytävässä droonitaistelussa. Laitteiden tuotantoa on lisätty, ja joukoille on kertynyt kokemusta niiden käytöstä.

Ukrainan asevoimista arvioitiin jo alkuvuodesta, että Rubikon-eliittiyksikön toiminta Kurskin alueella oli mahdollisesti ratkaiseva tekijä taistelun lopputuloksen kannalta. Ukrainalaisten oli pakko vetäytyä huoltoyhteyksien romahduksen myötä.

Rubikon väittää tuhonneensa tuhansia ajoneuvoja, viestintälaitteita, tutka-asemia ja sotilaallista infrastruktuuria sekä lamauttaneensa 45 000 Ukrainan FPV-räjähdedroonia elektronisen sodankäynnin järjestelmillä.

Sergei Ishtuganovin mukaan uuden aselajin alaisuuteen on jo perustettu kokonaisia rykmenttejä, pataljoonia ja muita yksiköitä.

– Heidän taistelutoimintaansa ohjataan yhtenäisen suunnitelman mukaan ja sitä koordinoidaan muiden joukkojen kanssa. Olemassaolevia yksiköitä laajennetaan. Ohjaamme niihin operaattoreita, teknikkoja ja muita asiantuntijoita, eversti sanoo.

Uuden aselajin varakomentajana toimiva Ishtuganov sanoo, että drooneja ja elektronisen sodankäynnin järjestelmiä kehitetään läheisessä yhteistyössä valmistajien kanssa. Rintaman muuttuva tilanne vaatii nopeaa kehitystahtia ja taajuuksien muuttamista häirinnän väistämiseksi.

Aselajin alaisuudessa toimii myös kauko-ohjattavia robotteja ja meridrooneja käyttäviä joukkoja. Niiden sanotaan olevan vasta alkuvaiheessaan.

Ishtuganovin kerrotaan toimineen aiemmin erikoisjoukoissa terrorismin vastaisissa operaatioissa Etelä-Kaukasian alueella. Hän osallistui myös Venäjän sotilasoperaatioon Syyriassa.

