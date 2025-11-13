Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Venäjän räjähdelennokki lähestyy ajoneuvoa Harkovan alueen itäosissa. / mil.ru

Hälyttävä muutos: Venäjän väitetään saaneen yliotteen droonisodassa

Lennokkien massiivinen käyttö on näkynyt Pokrovskin alueen taisteluissa.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Venäjän asevoimiin perustettiin hiljattain uusi miehittämättömien järjestelmien aselaji, jonka pääasiallinen tehtävä on Ukrainan kaluston tuhoaminen.

Komsomolskaja Pravda -lehden haastattelema eversti Sergei Ishtuganov sanoo, että drooneja käytetään lähes jokaisessa keskisen sotilaspiirin alaisessa yksikössä. Viime viikkoina tämä on näkynyt Pokrovskin ja Myrnohradin lähialueella käydyissä kiivaissa taisteluissa, joissa Ukrainan huoltolinjat ovat olleet jatkuvien lennokki-iskujen kohteena.

Venäläismedian mukaan miehittämättömiä järjestelmiä on käytössä huomattavasti enemmän kuin vielä vuosi sitten. Venäjän väitetään saaneen etulyöntiaseman taivaalla käytävässä droonitaistelussa. Laitteiden tuotantoa on lisätty, ja joukoille on kertynyt kokemusta niiden käytöstä.

Ukrainan asevoimista arvioitiin jo alkuvuodesta, että Rubikon-eliittiyksikön toiminta Kurskin alueella oli mahdollisesti ratkaiseva tekijä taistelun lopputuloksen kannalta. Ukrainalaisten oli pakko vetäytyä huoltoyhteyksien romahduksen myötä.

Rubikon väittää tuhonneensa tuhansia ajoneuvoja, viestintälaitteita, tutka-asemia ja sotilaallista infrastruktuuria sekä lamauttaneensa 45 000 Ukrainan FPV-räjähdedroonia elektronisen sodankäynnin järjestelmillä.

Sergei Ishtuganovin mukaan uuden aselajin alaisuuteen on jo perustettu kokonaisia rykmenttejä, pataljoonia ja muita yksiköitä.

– Heidän taistelutoimintaansa ohjataan yhtenäisen suunnitelman mukaan ja sitä koordinoidaan muiden joukkojen kanssa. Olemassaolevia yksiköitä laajennetaan. Ohjaamme niihin operaattoreita, teknikkoja ja muita asiantuntijoita, eversti sanoo.

Uuden aselajin varakomentajana toimiva Ishtuganov sanoo, että drooneja ja elektronisen sodankäynnin järjestelmiä kehitetään läheisessä yhteistyössä valmistajien kanssa. Rintaman muuttuva tilanne vaatii nopeaa kehitystahtia ja taajuuksien muuttamista häirinnän väistämiseksi.

Aselajin alaisuudessa toimii myös kauko-ohjattavia robotteja ja meridrooneja käyttäviä joukkoja. Niiden sanotaan olevan vasta alkuvaiheessaan.

Ishtuganovin kerrotaan toimineen aiemmin erikoisjoukoissa terrorismin vastaisissa operaatioissa Etelä-Kaukasian alueella. Hän osallistui myös Venäjän sotilasoperaatioon Syyriassa.

Poimintoja videosisällöistämme
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)