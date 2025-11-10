Venäjä kiihdyttää hyökkäyksiään, pelkona Pokrovskin saarrostus

Venäjän joukot todennäköisesti kiihdyttävät hyökkäyksiään Itä-Ukrainan Pokrovskissa tulevina päivinä, kun hyökkääjä laajentaa logistiikkaansa ja tuo sotilaita kaupunkiin, arvioi amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.
ISW:n mukaan Venäjän joukot eivät ole edenneet Pokrovskin suunnalla viimeisen vuorokauden aikana. Ukrainan asevoimat raportoi hyökkääjän hidastaneen väliaikaisesti maaoperaatioidensa vauhtia tuodakseen vahvistuksia kaupungin eteläosiin.
Venäjän presidentti Vladimir Putin on yrittänyt saada kaupunkia haltuunsa jo puolentoista vuoden ajan. Venäläiset ovat soluttautuneet kaupunkiin, ja ukrainalaisjoukot uskovat edessä olevan kaupungin menetys hyökkääjälle. Tällä hetkellä uhkana on saarroksiin jääminen. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.
Ukrainan sotilastiedusteluun kytköksissä olevan lähteen mukaan Venäjän joukot ovat läsnä useimmilla Pokrovskin alueilla, mutta ne eivät tällä hetkellä kykene saartamaan kaupunkia, koska hyökkääjä tekee vain soluttautumistehtäviä Etelä-Pokrovskista käsin.
– Lähde kertoo venäläisten tuovan kranaatinheitinmiehistöjä ja lisää droonien lennättäjiä Pokrovskiin tehostaakseen Ukrainan huoltoyhteyksien häirintää ja kiistämistä, katsauksessa todetaan
Pokrovskissa taistelevan ukrainalaisen sotilaan mukaan Ukrainan joukot pitävät edelleen asemiaan kaupungissa, ja Venäjän joukkojen asemat ovat vain tietyissä osissa Pokrovskia.
– Venäläiset sotabloggaajat sanovat Venäjän joukkojen pääryhmittymän olevan noin kymmenen kilometrin päässä Pokrovskista. Heidän mukaansa sekä venäläiset että ukrainalaiset droonit tiedustelevat kaupunkiin johtavia kulkuväyliä.
Venäläiset sotabloggaajat väittävät hyökkääjän joukkojen operoivan tietyllä asuinalueella Itä-Pokrovskissa, katkaisseen logistiset yhteydet Pokrovskin pohjoispuolella sijaitsevaan Rodynskeen ja taisteluiden jatkuvan Pohjois-, Koillis- ja Etelä-Pokrovskissa.
Venäjä on kärsinyt Pokrovskin taistelussa suuria tappioita, ja kaupungin merkitys on muuttunut pitkälti symboliseksi.
Aiemmin Pokrovsk oli Ukrainalle merkittävä logistinen keskus. Kaupunki sijaitsi teiden ja rautateiden risteyksessä, jonka kautta kauempana kaupungista olevia ukrainalaisjoukkoja huollettiin.
Venäjän joukkojen lähestyessä Pokrovskin strateginen merkitys on kuitenkin pienentynyt, ja Ukraina on etsinyt uusia huoltoreittejä.