Hälyttävä havainto: Tuhoisaa asteroidia ei voida pysäyttää

Ihmiskunnalla ole tällä hetkellä keinoa torjua asteroideja, jotka Maahan iskeytyessään voisivat tuhota kokonaisia kaupunkeja, kertoo The Times.

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasan planeettapuolustuksesta vastaava upseeri Kelly Fast kertoi American Association for the Advancement of Science -järjestön tilaisuudessa, että maapallon lähistöllä liikkuu arviolta noin 25 000 yli 140 metriä halkaisijaltaan olevaa asteroidia. Niistä Nasta tietää vain 40 prosentin sijainnin.

Useimmat asteroidit havaitaan niiden heijastaman auringonvalon perusteella. Fastin mukaan ongelmana on se, että moni kappale kulkee Auringon ympäri samankaltaisella radalla kuin Maa, jolloin niiden havaitseminen on vaikeaa. Ensi vuonna laukaistava Near-Earth Object Surveyor -avaruusteleskooppi etsii kuitenkin kohteita lämpösäteilyn avulla, mikä helpottaa asteroidien havaitsemista.

Fast sanoi, että hänen tehtävänsä oli ”löytää asteroidit ennen kuin ne löytävät meidät”, ja tarvittaessa kehittää tapoja ”saada asteroidit kiinni ennen kuin ne saavuttavat meidät”.

Vuonna 2022 Nasa testasi planeettapuolustusta törmäyttämällä Dart-luotaimen (Double Asteroid Redirection Test) Dimorphos-nimiseen asteroidikuuhun noin 22 500 kilometrin tuntinopeudella. Kokeilu osoitti, että asteroidin rataa voidaan muuttaa. Tehtävää johtanut Johns Hopkinsin yliopiston planeettatieteilijä Nancy Chabot muistuttaa kuitenkin, ettei valmiina ole uusia Dartin kaltaisia aluksia nopeaa laukaisua varten.

– Se pitää minut hereillä öisin, hän sanoo.

Tällä hetkellä Maata lähestyvän asteroidin kurssia ei voisi muuttaa.



– Meillä ei ole toista Dartia valmiina odottamassa, Chabot kertoo.

Kelly Fast muistuttaa, että kaikkein suurimmat, eli niin sanotut ”planeetan tappajat” tunnetaan yleensä hyvin ja niiden ratoja seurataan tarkasti.

– Emme niinkään pelkää kaikkein suurimpia, koska tiedämme missä ne ovat. Huolenaihe ovat ne välikoon kappaleet, jotka voisivat aiheuttaa alueellista tuhoa.